Lärare i förskoleklass - Vegaskolan

2025-09-10
Så roligt att just du funderar på att söka ett jobb hos oss! Vi har hand om den kommunala servicen för Västerbottens, till ytan, minsta kommun. Sett till befolkningsmängd är vi däremot fjärde störst och här bubblar det av möjligheter, gemenskap och framtidstro. Med bara lite drygt 20 minuter med tåget från Umeå är Vännäs en perfekt mix av det enkla, naturnära livet och den stora stadens myllrande möjligheter.
Som medarbetare i vår organisation spelar du en viktig roll och gör skillnad för medborgarna. Vi bygger välfärden tillsammans. Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-09-10Beskrivning
Vegaskolan söker dig som är utbildad F-3 lärare eller förskollärare med minst 5 års erfarenhet av arbete i förskoleklass!
Är du en positiv och utvecklingsinriktad person? Brinner du för att ge barn och ungdomar bästa möjliga förutsättningar att förverkliga sina drömmar, oavsett utgångsläge? Grattis! Nu har du chansen att få bli en del av vårt team.
Vår verksamhet genomsyras av engagemang, kunskap, trygghet och stolthet och vi strävar varje dag efter att bli Sveriges bästa skolkommun!
Vägen dit går genom vårt fokus på:
• att alla kan, alla vill och alla ska lyckas
• bra medarbetare och ledare och deras utveckling
• relationer och kommunikation
• genomtänkt struktur och tydlig organisation
• kollegialt lärande och ett coachande förhållningssätt
• kunskap om och tillgång till modern digital teknik
• lärande utifrån ett 1-16 års perspektiv
• varje barns maximala potential
• att förbättra resultat
Låter det här intressant? Kul! Om dessutom nedanstående stämmer in på dig hoppas vi att du tar första steget mot ett fantastiskt roligt arbete med trevliga kollegor och skickar in din ansökan! Du kommer att ingå i ett arbetslag för förskoleklass.Dina arbetsuppgifter
Du
• lägger stor vikt vid att skapa goda relationer och samarbeten
• bidrar i stor utsträckning till den pedagogiska utvecklingen i ditt arbetslag
• ser din roll i hela enhetens utveckling
• har höga positiva förväntningar på elever och kollegor
• agerar för att alla ska trivas och nå sin fulla potential
• har ett formativt arbetssätt som synliggör lärandet
• känner väl till styrdokumenten och dess innehåll och är motiverad att arbeta utifrån dem
• är kunnig inom och intresserad av digitala verktyg
• är behörig för arbete inom förskoleklass
• har för tjänsten adekvata kunskaper i svenska språketKvalifikationer
Förskollärare med minst 5 års erfarenhet av förskoleklass eller F-3 lärare.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
Tjänsten tillsätts i enlighet med erforderliga beslut. Anställningsvillkor
Du kommer att ansvara för undervisningen i en förskoleklass och del av din tjänst kommer att ligga på fritidshemmet där du tillsammans med lärare i fritidshem medverkar till undervisningen.
Tjänsten är ett vikariat med möjlighet till förlängning.
Välkommen med din ansökan!
Våra förmåner
Som medarbetare i Vännäs kommun får du flera förmåner.https://vannas.se/kommun-och-politik/ledigajobb/formaner-i-vannas-kommun Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/145". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vännäs kommun
(org.nr 212000-2841) Arbetsplats
Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Lina Strömberg 0706523801 Jobbnummer
9501094