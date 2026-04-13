Lärare i åk 4-6, 2 tjänster
2026-04-13
Publiceringsdatum2026-04-13Beskrivning
Vi söker två lärare till Gärdeåsskolan som har cirka 145 elever i årskurs F-6. Vi söker dig som vill arbeta med klassundervisning och vara mentor på mellanstadiet.Dina arbetsuppgifter
Du arbetar som lärare i arbetslag årskurs 4-6. I dina arbetsuppgifter ingår planering, genomförande och utvärdering av undervisning, både enskilt och tillsammans med andra. Du blir en del av ett arbetslag där du deltar i uppföljning och analys av resultat. Mentorskap ingår in tjänsten.
Vi söker dig som är lugn och strukturerad, stresstålig och beredd att ta dig an varierande arbetsuppgifter. Du har förmågan att prioritera, är lösningsfokuserad, tar egna initiativ, är van att överblicka och ta tag i det som behöver göras och arbetar alltid med elevernas bästa i fokus. Vi värdesätter god samarbetsförmåga och en positiv inställning. Du har ett genuint intresse för elevernas utveckling och lärande, ser möjligheter, är flexibel och vågar prova nya arbetssätt. Vi driver ett engagerat elevhälsoarbete där stödfunktioner som specialpedagog, speciallärare, elevassistent, kurator och skolsköterska har ett nära samarbete med mentor.Kvalifikationer
Du har lärarlegitimation och behörighet för undervisning i årskurs 4-6.Övrig information
Intervjuer kan komma att genomföras fortlöpande under annonseringstiden.
I Ljusdals kommun tror vi att det finns ett liv för alla. Ljusdals kommun är belägen i den nordvästra delen av det vackra Hälsingland. De största orterna i kommunen är Ljusdal, Järvsö och Färila. Vi har nära till fritiden, till varandra och till en enkel vardag. Redan bosatta, hemvändare och många som tagit steget och flyttat till vår kommun vittnar om livskvalitet, mer tid att njuta och vara den du är. I Ljusdals kommun har 1700 medarbetare Sveriges viktigaste jobb när vi servar våra 19 000 invånare. Är du den som vill berika oss med dina kunskaper, ditt engagemang och din personlighet?
Beroende på tjänstens innehåll kan lämplighetsprövning, utdrag ur belastningsregistret och/eller misstankeregistret eller säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen krävas innan anställning. Syftet är att säkerställa att anställningen kan genomföras på ett tryggt och säkert sätt utifrån verksamhetens krav. Anställning kan endast ske om prövningar har godkänts. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ljusdals kommun
(org.nr 212000-2320), https://www.ljusdal.se/
Norra Järnvägsgatan 21 (visa karta
)
827 31 LJUSDAL Arbetsplats
Ljusdal Kontakt
Mattias Danneteg mattias.danneteg@ljusdal.se +4665118194 Jobbnummer
