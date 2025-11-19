Lärare fritidshem / Fritidspedagog
Föräldrakooperativet Hovet, Ek. för. / Pedagogjobb / Vadstena Visa alla pedagogjobb i Vadstena
2025-11-19
, Motala
, Mjölby
, Karlsborg
, Haninge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Föräldrakooperativet Hovet, Ek. för. i Vadstena
Vikariat 60% med chans till förlängning, med anställningsdatum 7/11-26.
Om Hovet
Hovet är en föräldrakooperativ förskola och fritidsverksamhet som drivs som en ekonomisk förening. Detta innebär att föräldrar har stor möjlighet att påverka och ett ansvar att aktivt delta i både förskolans och föreningens arbete.
Vi har varit verksamma sedan 1989 och erbjuder en trygg och stimulerande miljö för barnen. Vår verksamhet finansieras genom kommunala bidrag och en lågt satta månadsavgifter från föräldrarna. Hovet ligger cirka 8 kilometer från Vadstena, och här arbetar sex pedagoger samt en kock. I dagsläget har vi 22 förskolebarn och 12 fritidsbarn inskrivna.
Med hög personaltäthet och små barngrupper kan vi ge en individuell och engagerande undervisning. Vi arbetar projektbaserat utifrån barnens intressen och har den unika möjligheten att följa dem från inskolning som förskolebarn till de avslutar sin tid på fritids.Publiceringsdatum2025-11-19Arbetsuppgifter
Vill du ta ansvar för en liten fritidsgrupp och vara del av en familjär verksamhet? Som fritidspedagog hos oss kommer du att ansvara för en grupp barn i åldern 6-12 år. Du planerar, reflekterar och genomför undervisning i enlighet med skollagen och Lgr22, som omfattar grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet.
Du ingår i Hovets arbetslag och kommer även att arbeta med förskolebarnen vissa timmar varje vecka. Arbetstiderna är förlagda till eftermiddagar, då fritidsbarnen kommer med buss från skolan i Vadstena. Du deltar i vårt systematiska kvalitetsarbete, planerings- och utvärderingsdagar, arbetsplatsträffar samt kompetensutveckling.
Eftersom Hovet är en liten verksamhet där föräldrarna är aktiva genom bland annat föräldratjänst, skapar vi en familjär atmosfär där alla strävar efter Hovets bästa.
Personliga kompetenser
Engagerad
Flexibel
Trygg
God pedagogisk förmåga
Samarbetsinriktad
Erfarenhet av pedagogiskt arbete
Formella krav
Behörig lärare i fritidshem
Förmåner
Skal-kläder
Friskvård
Klädbidrag
TBE-vaccin
Fria pedagogiska måltider Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-15
Mail i första steg
E-post: personalansvarig@hovet.org Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Fritidspedagog". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Föräldrakooperativet Hovet, Ek. för.
, https://www.hovet.org/
Hov Solvik (visa karta
)
592 92 VADSTENA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Förskolan Hovet Kontakt
Rektor
Helena Karlsson personalansvarig@hovet.org 0761332353 Jobbnummer
9613376