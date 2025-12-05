Lärare fritidshem Fotskälskolan
2025-12-05
Är du en person som värdesätter utveckling, engagemang och omtänksamhet i ditt arbetsliv? Då skulle vi passa bra ihop - för det gör vi också.
Genom att jobba hos oss är du med och bidrar till en bättre vardag för tusentals människor i Marks kommun. Inte minst din egen. Hos oss får du möjlighet att växa - både som person men också i din yrkesroll, samtidigt som det du jobbar med får ett helt samhälle att växa. Oavsett vad dina arbetsuppgifter är så kommer du göra livet för alla de som bor och verkar här lite enklare. Och det är något vi värdesätter högt. Vår vision är att vara en nära kommun med människan i fokus. Nära varandra, vår omvärld och framtiden. Vi vill vara ett närvarande samhälle som med lugn och värme står bakom ryggen och tar emot våra 35 000 invånare, 3 600 medarbetare och tusentals företagare. Då blir varenda medarbetare hos oss betydelsefull. Tillsammans ser vi till att ett helt samhälle fungerar.
Fotskälskolan är en mysig liten landsbygdsskola med ca 110 elever och med omedelbar närhet till naturen. På skolan går elever från F-klass till årskurs 6 och det finns ett fritidshem för skolans elever. En del av skolan är nybyggd sedan 2012 och på bottenvåningen i samma byggnad finns också en förskola för 1-5-åringar.
Vi har en härlig skolgård som inbjuder till många olika lekar och vi har också möjlighet att gå till skolskogen som finns i närheten. Marks kommuns ishall ligger alldeles runt knuten och finns att nyttja för skolans elever tillsammans med pedagoger. Fritidshemmets lokaler är anpassade efter verksamheten och där finns olika typer av ateljéer.
Fotskälskolan arbetar även aktivt med PALS - en skolomfattande och evidensbaserad modell som är ett systematiskt kvalitetsarbete kring trygg lärmiljö. Genom att lägga stor vikt vid att skapa goda relationer, uppmuntra positivt beteende och ha tydliga rutiner på fritids, i klassrum och gemensamma utrymmen, har vi ett väl utvecklat förebyggande och främjande arbete på Fotskälskolan vad gäller trygg lärmiljö.
Tillsammans med dina kollegor på fritidshemmet kommer du ha stora möjligheter att bygga en verksamhet som inte bara kompletterar skolans utbildning utan också ger våra elever en stor behållning av sin tid på fritidshemmet. Både gemensam och individuell planeringstid finns i ditt schema.
Under skoltid bistår du lärarna med din kompetens och har också undervisning i paritet med din legitimation och där är idrottsämnet att föredra.
Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med dig som har en stor flexibilitet och en vilja att förbättra och utveckla vårt gemensamma arbete.
Lärarlegitimation.
Vi som jobbar inom Marks kommun utvecklar gemensamt vår tillsammanskultur genom att vi är engagerade, omtänksamma och utvecklande, till långsiktig nytta för individ och samhälle.
I våra tjänster lägger vi stor vikt vid din personliga lämplighet.
Som arbetsgivare främjar vi lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla medarbetare och värdesätter de kvaliteter som mångfald och en jämn könsfördelning kan tillföra verksamheten.
Marks kommun erbjuder olika personalförmåner såsom exempelvis attraktivt friskvårdsbidrag, rabatterat årskort på Västtrafik, hyrcykel, pensions- och semesterväxling, samt möjlighet till distansarbete-och flexibel arbetstid utifrån verksamhetens behov och utformning. Det är också enkelt att pendla hit från exempelvis Göteborg, Borås och Varberg.
