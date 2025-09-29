Lärare fritidshem
2025-09-29
På Kunskapsskolan arbetar vi för att alla elever ska nå lite längre än de själva tror är möjligt. Vi utmanar och coachar dem för att de både ska klara av sina mål och framtida studier. I det här arbetet krävs duktiga och engagerade pedagoger och medarbetare, men också ett bra ledarskap. Vill du vara med och bidra till att våra elever och vår verksamhet utvecklas?
Vi anser att det är viktigt att ge eleverna såväl goda ämneskunskaper som att hjälpa dem att utveckla de förmågor som behövs för att stå starka i en föränderlig värld. För att lyckas med detta arbetar alla våra skolor efter en pedagogisk modell som fokuserar på varje elev och är personligt utformat.
Nu söker vi legitimerad lärare med behörighet att undervisa i fritidshem.Publiceringsdatum2025-09-29Arbetsuppgifter
Vi söker legitimerad lärare till vårt fina fritidshem. I ditt uppdrag kommer du att verka för "lära under hela dagen", stötta lärare i undervisning och koppla ihop det barnen lärt sig med fritids . Du kommer att samarbeta med andra pedagoger inom årskurserna och fritidsverksamheten. I ditt uppdrag ingår även kontakter med övrig skolpersonal och vårdnadshavare.
På Kunskapsskolan har vi ett utpräglat lagarbete. Du är aldrig ensam med utmaningar och frågeställningar. Vi hjälps åt i arbetslag och ämneslag att planera arbetet. Öppenheten mellan lärare är stor och vi har ett gemensamt ansvar för att alla elever ska lyckas.
För att underlätta för dig i ditt arbete samt frigöra tid så har vi samlar en stor del av våra läromedel på vår digitala portal Kunskapsporten. För varje ämne finns förslag på arbetssätt, uppgifter och läromedel.
ARBETSPLATSEN
Kunskapsskolan Ystad är en friskola som ingår i koncernen Kunskapsskolan i Sverige AB och är en grundskola för årskurserna F-9. Skolan har idag ca 450 elever. Skolan startade 2002 i det gamla stallet på regementsområdet i Ystads östra delar. Skolan ligger nära både skogen och havet och har goda kollektiva kommunikationer samt gratis parkering.
Kunskapsskolan Ystad erbjuder dig en arbetsplats med god stämning där det är högt i tak och en gemenskap där vi alla brinner för eleverna. Vi drivs av utveckling, har höga förväntningar, ser kraften i varje individ och når längre tillsammans. Känner du att du skulle vilja bli en del i vårt gäng? Välkommen med din ansökan!Kvalifikationer
Som sökande ska du vara legitimerad lärare och väl förtrogen med LGR-22 och formativ bedömning.
KVALIFIKATIONER SOM ÄR MERITERADE
Vi ser gärna att du har några års erfarenhet av fritidsverksamhet. Vi vill att du har lätt för att samarbeta med kollegor, elever och föräldrar och är lösningsfokuserad. Vi sätter stort värde vid ditt engagemang, din pedagogiska kompetens och din handledarförmåga. Vi vill att du ska vara en stabil och trygg person som kan skapa förtroende hos eleverna.
Om Kunskapsskolan
Kunskapsskolan i Sverige AB driver grundskolor, gymnasier och vuxenutbildning under namnen Kunskapsskolan, Kunskapsgymnasiet och SkillEd.
De första skolorna startades år 2000. Idag går drygt 13 000 elever i de 30 grundskolorna och 7 gymnasieskolorna. Företags- och vuxenutbildningen startades 2016.
Kunskapsskolan ägs av grundaren Peje Emilsson med familj.
Vid övertalighet inom Kunskapsskolan kommer utannonserad tjänst i förstahand att erbjudas anställda inom företaget.
Tillsvidareanställning 100% med sex månaders provanställning
Tillträde 251027 eller enl överenskommelse
Rektor Eva Borgström, mobiltelefon 0733-173455, eva.borgstrom@kunskapsskolan.se
Ansökan sker via länk nedan senast den 17 april
För att arbeta i skola krävs utdrag ur belastningsregistret. Blankett finns på polisens hemsida.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vid en eventuell anställningsintervju behöver du ta med kopia av utdrag från belastningsregistret och din lärarlegitimation.
Om du har frågor - ring kontaktpersonen för den aktuella befattningen
Björnstjernegatan 8 Ystad
Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-10-17
