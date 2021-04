Lärare, fast vikarie åk f-9, Funkaboskolan - Kalmar kommun, Funkaboskolan - Grundskolelärarjobb i Kalmar

Prenumerera på nya jobb hos Kalmar kommun, Funkaboskolan

Kalmar kommun, Funkaboskolan / Grundskolelärarjobb / Kalmar2021-04-12Kalmar växer och vi är snart 70 000 invånare.Kalmar har en fantastisk kulturhistorisk miljö som ger staden charm och karaktär men Kalmar är också en modern universitetsstad med visioner. Här finns framtidstro, bra kommunal service och stadspuls parallellt med en livskraftig landsbygd.Kommunens arbetsplatser representerar verksamheter med cirka 200 olika yrken på åtta förvaltningar och tillsammans är vi ca 6 000 anställda.Kalmar kommun arbetar aktivt för jämställdhet och mångfald i arbetslivet. Kalmar kommun värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande som bidrar till det.Tillsammans gör vi ett Kalmar för alla ännu bättre. Välkommen att söka jobb hos oss!Utbildningsförvaltningen ansvarar för våra barn och ungdomar i ett 1-16- årsperspektiv, dvs för öppen förskola, förskola, familjedaghem, förskoleklass, fritidshem, särskola och skola år 1-9.Funkaboskolan ligger strax norr om Kalmar centrum och är en av de äldsta skolorna i staden. Upptagningsområdet sträcker sig från Ölandsleden i söder till Krafslösa i norr. I öster gränsar vi mot Kalmarsund och i väster mot Norra vägen.Funkaboskolan erbjuder följande verksamheter:FritidshemFörskoleklassGrundskola åk 1-9På skolan går ca 850 elever och här arbetar drygt 100 personer.Vi tycker att olikheter och mångfald är en styrka och en tillgång, då detta gör oss till ett Sverige i miniatyr. Vi vill genom tydlighet och lyhördhet ta vara på elevernas intressen och tillföra nya utmaningar för att öka lusten att lära. Vi arbetar för att alla ska bemötas med tolerans och acceptans och för att alla ska ges förutsättningar att utvecklas till den bästa versionen av sig själv.Funkaboskolan är en av Linneuniversitetets övningsskolor.2021-04-12Vill du arbeta med att stötta och utveckla elever? Då har du nu möjlighet att söka ett viktigt arbete som fast vikarie på Funkaboskolan. Du kommer att arbeta med elever i årskurserna f-9.Vi söker dig som är utbildad och legitimerad lärare. Vi vill att du är trygg i din ledarroll och är bekväm att hoppa in i både teoretiska och praktisk/estetiska ämnen. Tydlighet och struktur i kombination med omtanke kännetecknar ditt ledarskap.Du har mycket god förmåga att samarbeta med kollegor, vårdnadshavare samt med representanter från andra myndigheter.Vi ser gärna att du söker tjänsten snarast då vi avser att intervjua fortlöpande under ansökningstiden.Erfarenhet är meriterande.ÖVRIGTFör att alla ansökningar ska bli likvärdigt granskade vid urvalsprocessen måste du söka via länken i varje specifik tjänst. OBS: Skicka INTE din ansökan via E-post eller brev.Vi undanber oss erbjudanden och försäljningssamtal om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst.Varaktighet, arbetstidHeltid. Dagtid. Tillsvidareanställning, tillträde: 2021-08-16 .MånadslönSista dag att ansöka är 2021-04-25Kalmar kommun, Funkaboskolan5684613