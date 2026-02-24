Lärare F-3 tvålärarskap
2026-02-24
Det är något speciellt med Avesta!
Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också vilja och mod, handlingskraft och framtidstro. Det är kraften från människorna som gör Avesta unikt. Tillsammans bygger vi Avestas framtid - vill du vara med?
Skogsbo skola är en F-6 skola med ca 470 elever. Skolan ligger strax utanför centrala Avesta. På skolan arbetar vi aktivt med att skapa goda förutsättningar för lärande, genom att erbjuda en trygg lärandemiljö och undervisning av god kvalitet, såväl i skolan som på fritidshemmet. Vi är partnerskola med Högskolan Dalarna vilket innebär att vi tar emot lärarstudenter varje termin, något som bidrar till vår vetenskapliga grund och utveckling av vår verksamhet.
All undervisning på skolan ska genomsyras av våra tre ledord: lärande, trygghet, tillsammans, för att ge alla elever möjlighet att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar.
Till hösten görs en omorganisation i F-3, där behöriga F-3 lärare följer sin elevgrupp under fyra år. Det ger oss möjlighet att utöka vårt lärarlag med två pedagoger. Som lärare F-3 på Skogsbo skola arbetar du i ett tvålärarskap, där du tillsammans med en kollega arbetar flexibelt för elevernas kunskapsutveckling och trygghet.
Du ansvarar för att planera, genomföra och utvärdera undervisning i enlighet med Lgr22 och övriga styrdokument. Du ansvar även för att samverka med kollegor, elever, vårdnadshavare och andra relevanta aktörer för att skapa en trygg och utvecklande miljö för eleverna. I arbetsuppgifterna ingår planering, genomförande och utvärdering av undervisning såväl enskilt som i samarbete med arbetslag och andra kollegor. En viktig del i arbetet är att systematiskt följa elevernas kunskapsutveckling. Du arbetar enligt gällande rutiner för individuella utvecklingsplaner och skriftliga omdömen. Du verkar för att skapa en klassrumssituation där alla elever kan lyckas utifrån sina förutsättningar. I samråd med elevhälsoteamet arbetar du även för att relevanta åtgärder sätts in för elever i behov av ytterligare stöd.
Du ansvarar för att skapa och upprätthålla goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare. I arbetsuppgifterna ingår löpande kontakt med vårdnadshavare samt genomförande av utvecklingssamtal. Du ansvarar också för att ha en god överblick och omsorg över dina elevers skoldag och sociala situation som helhet vilket kan innebära kontakt med andra myndigheter och instanser.
Övriga arbetsuppgifter som förekommer:
• Rastvärdskap
• Beställning av läromedel och liknande i samarbete med arbetslag
• Pedagogiska luncher mm Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
Avesta kommun
Avesta kommun, Skogsbo skola
Biträdande rektor
Claes Johansson claes.johansson@avesta.se 0226 645240
