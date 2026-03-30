Lärare F-3 till Tybblelundskolan
Örebro kommun / Grundskollärarjobb / Örebro Visa alla grundskollärarjobb i Örebro
2026-03-30
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Örebro kommun i Örebro
, Kumla
, Nora
, Ljusnarsberg
eller i hela Sverige
Vi på Tybblelundsskolan söker nu en F-3 lärare. Är du en kreativ och driven lärare med ett tydligt ledarskap i klassrummet som vill vara med och forma dagens unga? Gillar du dessutom att vara en del av ett kontinuerligt utvecklingsarbete tillsammans med dina kollegor? Då kan det här vara tjänsten för dig, varmt välkommen med din ansökan! Publiceringsdatum2026-03-30Om tjänsten
Vi söker dig som är legitimerad lärare för F-3 med behörighet i alla kärnämnen. I rollen som lärare hos oss på Tybblelundsskolan ansvarar du för undervisning i klass, har mentorskap samt klassföreståndaruppgifter där du får möjlighet att följa elevernas utveckling på nära håll. Vi har årskursvisa arbetslag där samarbetet är viktigt. Du blir en del av arbetslaget F-3 där du kommer att ha ett nära samarbete med lärarkollegor och lärare i fritidshem. Vidare kommer du att ha en viktig roll i att planera, genomföra och utvärdera undervisningen. Vi lär mycket av varandra och utvecklas tillsammans, därför jobbar vi för ett kollegialt lärande i samtliga arbetslag.
Exempel på arbetsuppgifter:
• ansvara för planering, genomförande och utvärdering av undervisning
• anpassa undervisningen utifrån gruppen samt enskilda elevers behov och förutsättningar
• upprätta och utvärdera skriftlig individuell utvecklingsplan samt kontinuerligt arbeta med bedömning
• skapa god miljö för lärande
• utöva mentorskap
Om arbetsplatsen
Tybblelundsskolan ligger sydost om Örebro stadskärna i närheten av Örebro universitet och är granne med Tybblelundshallen. Det är en treparallelig grundskola för elever från förskoleklass till årskurs 6. I dagsläget har vi ca 500 elever och ca 70 personal. I varje årskurs arbetar ett arbetslag nära eleverna med undervisning och fritidsverksamhet. Läs mer på skolans hemsida: https://www.orebro.se/tybblelundsskolan.
Läs mer om hur det är att jobba som grundskollärare i Örebro kommun på orebro.se/jobb/grundskollarare!
Inom Förskole- och grundskoleförvaltningen arbetar cirka 4530 medarbetare. Vi möter de unga örebroarna från första dagen i förskolan till sista dagen i grundskolan. Vi ansvarar tillsammans för att bidra till att skapa likvärdiga förutsättningar för de unga örebroarna och lägger grunden till ett lärande som sträcker sig genom hela livet. Med tillit och mod bygger vi våra förskolor och skolor tillsammans. Vi tar oss an framtidens utmaningar, för varje barns bästa.Kvalifikationer
Som lärare är det viktigt att du har en god samarbetsförmåga där du lyssnar och kommunicerar samt bidrar till en lugn och trygg skolmiljö. Som person är du tydlig och strukturerad med en positiv elevsyn. Du har ett lösningsfokuserat och professionellt förhållningssätt och bemöter elever, vårdnadshavare och kollegor på ett respektfullt och engagerande sätt. Du motiverar, skapar delaktighet. Du har god kunskap om barns utveckling och lärande samt förmåga att anpassa undervisningen utifrån gruppen och enskilda elevers behov och förutsättningar. Du är trygg och självständig i ditt arbete och har lätt att samarbeta med pedagoger, elevhälsa och rektor. Du har förmåga att enskilt ta ansvar för och strukturera dina arbetsuppgifter. Vidare behärskar du det svenska språket på så sätt att du kan kommunicera med elever och övrig personal samt att du skriftligt kan dokumentera det som verksamheten kräver.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
• lärarlegitimation med behörighet att undervisa i årskurs F-3, alternativt behörighetsgivande examen som berättigar till legitimation
• legitimation med bred behörighet för F-3
Meriterande:
• erfarenhet av arbete som lärare F-3
• erfarenhet av bildstöd
• utbildning i ICDPTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: 12 augusti 2026
Antal tjänster: 1
Övrig information
Lärarlegitimation med angiven behörighet ska bifogas i ansökan, alternativt behörighetsgivande examensbevis som berättigar till legitimation.
Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.
Tjänsten tillsätts om erfordliga beslut fattas.
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 12 april. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande.
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Ersättning
individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örebro kommun
(org.nr 212000-1967), http://www.orebro.se Arbetsplats
Örebro Kommun Jobbnummer
9825873