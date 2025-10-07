Lärare F-3 Malmbäcks skola
2025-10-07
Ökat lärande - likvärdighet - mötesplatser; tre viktiga kärnvärden som genomsyrar allt arbete i Nässjö kommuns skolor, den medelstora kommunen med ca 30.000 invånare på det Småländska höglandet. För att förverkliga detta har kommunfullmäktige antagit ett strategiskt och långsiktigt utvecklingsarbete för förskola och skola i Nässjö kommun.
Inom barn- och utbildningsförvaltningen arbetar vi medvetet och målinriktat för att ge varje barn och elev de verktyg som krävs för att söka kunskap i livet. Målet är att varje barn och elev ska få utvecklas efter sina förutsättningar och känna glädje och stolthet över sina framgångar.
Malmbäcks skola är en skola med ca. 165 elever. Vi finns på småländska höglandet med närhet till naturen. Vi har en stor skolgård med utrymme för mycket lek och lärande. Publiceringsdatum2025-10-07Arbetsuppgifter
I din roll som lärare kommer du att arbeta med planering, undervisning, utvärdering och värdegrundsarbete utifrån läroplanen. Du samverkar med skolans olika professioner för att stödja elevernas lärande. Du ingår i ett arbetslag där ni tillsammans arbetar systematiskt med att utveckla skolan. Du skall utifrån de mål som ställts upp verka för att eleverna skall få en så god utveckling som möjligt, såväl kunskapsmässigt som socialt, samt aktivt påverka och stimulera eleverna till att uppnå målen.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet till åk F-3. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av att arbetat som lärare.
Du är skicklig på att se elevernas behov och förändra ditt förhållningssätt, bemötande samt arbetsmetoder för att skapa bästa förutsättning för varje elev.
Ditt uppdrag innebär att med tydlighet, värme och positiv elevsyn leda alla dina elever till bästa möjliga kunskapsutveckling samt bidra till god kommunikation med kollegor, elever och vårdnadshavare. Det är viktigt att du har god samarbetsförmåga.
Vidare behärskar du det svenska språket på så sätt att du kan kommunicera med elever och övrig personal samt att du skriftligt kan dokumentera det som verksamheten kräver. Du har god datorvana.
Vi har ett gott arbetsklimat där vi stöttar och hjälper varandra. Vi jobbar utifrån vårt värdeord SMART, där vi samarbetar, motiverar varandra och våra elever, tar ansvar, jobbar för goda relationer och tryggheten på skolan.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Rekrytering sker löpande.
