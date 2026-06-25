Lärare Bojarskolan årskurs 1-3
Strömstads kommun, Bojarskolan / Grundskollärarjobb / Strömstad Visa alla grundskollärarjobb i Strömstad
2026-06-25
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Strömstads kommun är en liten och nära organisation där alla är viktiga och arbetar tillsammans för att leverera bästa möjliga service.
Bojarskolan är en tvåparallellig låg- och mellanstadieskola med drygt 320 elever och ca 40 personal. Vi ligger naturskönt med närheten till skog och hav. Bojarskolan har under en längre period byggts om i olika etapper. Senast färdigställdes etapp 3 som möjliggjort fler och flexibla lärmiljöer för elever och personal. I ombyggnationen har också ett nytt skolbibliotek iordningställts som vi använder på många olika sätt för lärande och som uppskattas väldigt mycket av så väl elever som personal.
HT-26 kommer vi fortsätta med etapp. Etapp 4 innebär en ordentlig upprustning av Bojarskolans utomhusmiljö med målsättningen om en mer inbjudande och aktiv utomhusmiljö med kreativitet och mycket rörelse.
Vår elevsyn är central där alla barn är allas barn och den ömsesidiga respekten skapar trygghet som är grunden för lärande. Hos oss får du kompetenta kollegor och det är korta beslutsvägar. På Bojarskolan vill vi varandra väl och gör varandra bra!
Vill du vara delaktig i elevers lärande och utveckling? Lockas du av att utmana och stötta eleverna så att de når goda studieresultat? Tycker du om att inspirera, leda och motivera elever? Bra! Då är det här ett jobb för dig!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-25Arbetsuppgifter
Nu söker vi en grundskollärare till våra glimrande elever i åk 1.
I uppdraget som lärare i klass kommer du att:
• Planera, genomföra och utvärdera lektioner i olika ämnen enligt läroplanen.
• Arbeta tillsammans med kollegor i arbetslag för att utveckla undervisningen.
• Föra löpande dokumentation av elevernas utveckling och framsteg.
• Ha regelbunden kontakt med vårdnadshavare för att informera om elevernas utveckling och skolgång.
• Samarbeta med elevhälsoteamet för att stödja elever med särskilda behov.
Observera att det gäller två tjänster varav den ena är en visstidsanställning för föräldraledighet under perioden 260811 - 270228 och den andra tjänsten är en tillsvidaretjänst.
Tillträdesdatum 260811 eller enligt överenskommelse.Kvalifikationer
Vi söker dig som har lärarlegitimation med behörighet i grundskola F-3. Vi ser gärna att du också har erfarenhet/behörighet av både undervisning i åk F-3 och 4-6. Du har goda IT kunskaper och är van vid att arbeta i olika digitala system.
I din yrkesroll är du är utåtriktad och socialt aktiv. Som den relationsskapande person du är, bygger du naturligt relationer i professionella sammanhang. Du hittar lösningar på uppkomna problem och kommer effektivt vidare även om du stöter på utmaningar. Du arbetar effektivt i en pressad miljö och klarar av att bibehålla ett generellt gott humör och professionell framtoning.
För dig är det viktigt att skapa professionella relationer med såväl elever, kollegor och vårdnadshavare.
Du kan kommunicera väl på svenska i både tal och skrift.
Urval och intervjuer sker löpande, tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag efter att erforderliga beslut fattats. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334078/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Strömstads Kommun
(org.nr 212000-1405), https://stromstad.se/flyttahit
Kebalvägen 2 (visa karta
)
452 40 STRÖMSTAD Arbetsplats
Strömstads kommun, Bojarskolan Kontakt
Biträdande rektor
Karin Johansson karin.johansson@stromstad.se Jobbnummer
9979882