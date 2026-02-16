Lärare bild, årskurs 3-6
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Romaskolan
Romaskolan ligger centralt på Gotland på bekvämt pendlingsavstånd från Visby med mycket goda bussförbindelser.
Skolan har sammanlagt cirka 350 elever i årskurs F-9. Romaskolan ingår i Roma skolområde där också skolenheterna i Vänge, Kräklingbo, Dalhem och Endre ingår som alla är F-6 skolor. Eleverna från dessa skolor bussas i olika utsträckning för undervisning i ett flertal ämnen till Romaskolan.Publiceringsdatum2026-02-16Arbetsuppgifter
Du kommer undervisa i ämnet bild i åk 3-6 på Romaskolan, samt för skolområdets ytterskolor. Som lärare bidrar du till ett positivt samarbetsklimat på arbetsplatsen För att du ska trivas hos oss ser vi gärna att du uppskattar omväxling och snabbt kan ställa om vid förändringar och ändrade behov. I din roll ska du gestalta en god förebild med egenskaper som engagerad, trygg och problemlösare som ser möjligheter i olika utmaningar.
Du har en positiv grundsyn och tror på varje individs vilja att utvecklas och lära. Du är prestigelös och lösningsfokuserad och förstår nyttan av att arbeta i ett team och lära tillsammans. Du har god förmåga att skapa relationer med elever, föräldrar och dina kollegor. Du har förmågan att arbeta självständigt och målinriktat utifrån Lgr 22.
Vem är du?
Du som söker är legitimerad lärare i bild eller kommer snart få din legitimation i ämnet. Har du även behörighet i fler ämnen är det meriterande. Du behöver ha körkort och tillgång till egen bil.
Som person ser vi att du är engagerad i att vägleda eleverna till goda resultat och förmågor. Vi ser att du är tydlig och strukturerad i ditt pedagogiska arbete med eleverna. Du har god planeringsförmåga och ett intresse för att utveckla verksamheten.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Om utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Som en del av Region Gotland bidrar vi i utbildnings- och arbetslivsförvaltningen till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling. Vi ansvarar för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, anpassad grund- och gymnasieskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser, ungdomsgårdar samt mottagande och etablering av nyanlända. Tillsammans ger vi möjligheter till ett livslångt lärande.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/165". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Romaskolan Kontakt
Jennie Nilsson, rektor 0498-204102 Jobbnummer
9743364