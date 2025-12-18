Lärare årskurs 7-9, Svenska/So på Engelbrektskolan
Borås kommun / Grundskollärarjobb / Borås Visa alla grundskollärarjobb i Borås
2025-12-18
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Borås kommun i Borås
Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.
Engelbrektskolan består av två enheter från F-klass till årskurs 9 på skolan. På enheten 7-9 går cirka 350 elever. Lokalerna för F-6 ligger i anslutning till lokalerna för 7-9 och här möts yngre och äldre elever på ett naturligt sätt i gemensamma utrymmen såsom matsal, aula, bibliotek och idrottshall.
Skolan har ett tydligt fokus på elevernas lärande och höga förväntningar på såväl elevernas förmåga som på personalens arbete för att möjliggöra att eleverna lyckas. Skolkulturen präglas av höga ambitioner, professionalitet och yrkesstolthet. Skolan har en stabil personalgrupp med kompetenta, engagerade och legitimerade lärare. Vi har ett fulltaligt och välfungerade elevhälsoteam. Skolan är centralt belägen i Borås och det är lätt att ta sig hit med kollektivtrafik.
Lärare årskurs 7-9, Svenska/So på EngelbrektskolanPubliceringsdatum2025-12-18Dina arbetsuppgifter
I denna tjänst ansvarar du för planering, genomförande och uppföljning av undervisningen i SO och svenska. I tjänsten ingår mentorskap.
Du förväntas utveckla din egen undervisning men även vara med och bidra till utveckling av den övriga verksamheten genom att delta i olika utvecklingsprocesser. Du är en del av både arbetslag och ämneslag där ni tillsammans ansvarar för elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling.
Övrig information
Läs mer om Borås Stad som arbetsgivareKvalifikationer
Du som söker är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i SO och/eller svenska för årskurs 7-9.
Du är en engagerad lärare som är duktig på att bygga förtroendeingivande och varaktiga relationer med dina elever. Du är trygg i ditt ledarskap och har förmågan att leda och motivera elever samt skapa en trygg och tillåtande lärmiljö. Du har god samarbetsförmåga och du har en vilja och drivkraft att tillsammans med arbetslaget ansvara för elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling. Du motiveras av att utveckla metoder och arbetssätt som gynnar alla elever.Så ansöker du
Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök jobbet" nedan. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "24:2025:363". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borås kommun
(org.nr 212000-1561) Arbetsplats
Borås Stad Kontakt
Rekryterande chef
Bosse Leskinen 033-357996 Jobbnummer
9651889