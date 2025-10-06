Lärare åk F-3 till Mockfjärdsskolan
Gagnefs Kommun / Grundskollärarjobb / Gagnef Visa alla grundskollärarjobb i Gagnef
2025-10-06
, Leksand
, Borlänge
, Falun
, Rättvik
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gagnefs Kommun i Gagnef
Gagnefs kommun är en arbetsgivare där möjligheterna är många och engagemanget stort! Här får du göra verklig skillnad för våra invånare och besökare.
I vårt dagliga arbete har vi alltid vår värdegrund med oss. Med den strävar vi efter att vara närvarande för alla invånare, kommunicera öppet och respektfullt samt att ständigt utvecklas både personligt och professionellt.
Välkommen att vara med och möta framtiden med oss på Gagnefs kommun!
Välkommen till oss på Mockfjärdsskolan!
Mockfjärdsskolan är en F-9 skola i hjärtat av dalarna.
Varje dag har cirka 400 elever sin undervisning på skolan. Vi har även ett fritidshem där drygt 100 barn är inskrivna. I skolan finns även kommunens anpassade grundskola och gymnasieskolans IM-program.
Mockfjärdskolan har en rymlig skolgård med många möjligheter till lek och rekreation. Skolan är belägen nära naturen vilket möjliggör många uteaktiviteter. Ett kommundelsbibliotek/skolbibliotek finns i lokalerna.
På Mockfjärdskolan är goda relationer, kunskapen i centrum och framtidstro bärande principer. Du ska också känna till att vi i Gagnefs kommun sätter ett stort värde i främjande och förebyggande insatser som syftar till att skapa en god lärandemiljö för alla elever. Vi arbetar exempelvis med rastaktiviteter och rörelse under skoldagen.
Skolans elevhälsoteam består av skolsköterskor, specialpedagoger, speciallärare, skolkurator, skolpsykolog och rektorer. Mockfjärdsskolan har en personalstyrka på cirka 70 personer där behörighetsgraden är nära 90 %. Tillsammans driver vi arbetet och undervisningen framåt där såklart du blir en viktig del.Publiceringsdatum2025-10-06Dina arbetsuppgifter
I din roll som lärare kommer du att ansvara för undervisningen inom din klass. En viktig del i detta ansvar är arbetet med att anpassa lärandemiljön utifrån de behov du möter på individ- och gruppnivå, allt för att möta eleverna just där de befinner sig i sin utveckling. För att klara det uppdraget behöver du vara flexibel men tydlig, och ha en god förmåga att hitta alternativa metoder i din undervisning.
Du behöver också ha lätt för, och se ett värde i, att skapa goda kontakter med vårdnadshavare och du är mån om att föra en tydlig dokumentation kring dina elever. Du kommer att bli en av tre pedagoger som ansvarar för årskursen. Du kommer enskilt och tillsammans med dina kollegor planera, genomföra och utvärdera det pedagogiska arbetet utifrån skolans styrdokument och med övriga mentorer i arbetslaget bidrar du till att skapa en helhet kring eleven.Kvalifikationer
För att klara det här uppdraget behöver du ha en god förmåga att planera ditt ämne och leda dina elever utifrån grundskolans läroplan. Som ledare har du en god förmågan att se dina elevers skiftande behov och intressen. För tjänsten behöver du också ha ett inkluderande arbetssätt, grundat i en god pedagogisk insikt med en genomtänkt kunskaps- och elevsyn. Har du kännedom och erfarenhet av att arbete med elevers skiftande utmaningar knutna till NPF är det meriterande.
För att du ska trivas i rollen är det viktigt att du sätter stort värde i att samarbeta med andra professioner på skolan, att du är strukturerad men ändå flexibel och därav snabbt kan ställa om vid ändrade omständigheter.
Vi söker dig som är legitimerad lärare för åk F-3 eller 1-7, gärna med bred behörighet, speciellt viktigt är behörighet att undervisa i svenska. Du har goda IT-kunskaper och har du dessutom erfarenheter i att använda digitala verktyg i en lärandeprocess är det meriterande.Anställningsvillkor
Tjänsten är tillsvidare från och med VT 2026, 100% med tillträde 260107 eller enligt överenskommelse. Före anställning ska lärarlegitimation och giltigt utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister uppvisas.Övrig information
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljning av platsannonser. Vi har i förväg beslutade annonserings och sökvägar. Insända ansökningshandlingar återsändes ej.
Personer med skyddade personuppgifter rekommenderas att skicka ansökan med brevpost till adress; Gagnefs kommun, 785 80 Gagnef. I ansökan ska framgå vilken tjänst som söks och beslut från Skatteverket om skyddade personuppgifter, för att ansökan ska kunna skyddas på rätt sätt från början. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/112". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gagnefs kommun
(org.nr 212000-2155) Arbetsplats
Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Anna-Lena Stenquist, bitr. rektor 0241-15429 Jobbnummer
9542915