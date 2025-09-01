Lärare åk F-3 Ringstorpsskolan
2025-09-01
Om arbetsplatsen
Helsingborgs stads skolor är en resursstark och värdestyrd organisation. Här blir du som medarbetare en viktig del i vår gemensamma vision att skapa den bästa skolan för varje barn och elev.
Här kommer chansen du väntat på eller dagen du inte trodde skulle komma! En uppskattad kollega har sagt upp sig för att prova på nya utmaningar och det ger dig möjlighet att få en tjänst hos oss.
Ringstorpsskolan är en F-6-skola med 358 elever. Skolan är belägen i ett bostadsområde med promenadavstånd till Helsingborgs centrum. Vi satsar extra mycket på god måluppfyllelse, miljö, hälsa och kultur. Vi lär oss av varandra genom kollegialt lärande. Hos oss ges du ett stort utrymme för egna idéer och vi arbetar för att varje medarbetare ska uppleva sitt uppdrag både meningsfullt och hanterbart.
Med en kreativ skolgård, utvecklande lärmiljöer och fantastiska kollegor ges optimala förutsättningar för utveckling både för elever och personal.
Vi arbetar tillsammans utifrån våra ledord lära för livet, arbetsglädje och gemenskap - LAG.
Lärare i Åk F-3 med behörighet att SV, SVA, SO.
Vi söker dig som vill arbeta som mentor i en klass på lågstadiet och där ta ett aktivt ansvar för förekommande arbetsuppgifter. Tillsammans med dina kollegor kommer du att ta ansvar för att utveckla och bedriva undervisning.
Vi förväntar oss av dig att du ska vara kreativ och delaktig i arbetet med att skapa en god arbetsmiljö för både elever och kollegor. Vi samarbetar för att främja elevernas utveckling, både gällande kunskaper och socialt. Erfaren av arbete med Värdeskapande lärande är meriterande.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad och behörig lärare för Åk F-3 med behörighet att undervisa SV, SVA, SO.
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med värdeskapande lärande. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://helsingborg.se/arbete/sa-ar-det-att-jobba-i-staden/
Övrig information
Sista dag att ansöka är 2025-09-19
Anställningsform: TV
Omfattning: 75-100 %
Tillträdesdatum: Snarast
Antal tjänster: 1
I Helsingborgs stad gillar vi olika. Vi strävar efter att våra medarbetare ska spegla våra invånare och värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare.
Om du blir erbjuden tjänst inom förskola och skola eller öppen fritidsverksamhet ska du uppvisa giltigt utdrag från polisens belastningsregister
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Helsingborgs stad
Johanna Friberg Hyltell johanna.friberghyltell@helsingborg.se
