Lärare åk 4-6
2025-08-18
Ett tydligt målfokus och verkligt lärande förenat i en stark gemenskap. Det är vad som kännetecknar Skolalliansens grundskolor.
Här möts elever och medarbetare i en trygg och engagerande miljö där varje individ ges möjlighet att utvecklas - både kunskapsmässigt och socialt.
Vi arbetar målinriktat för att skapa bästa möjliga förutsättningar för lärande, med fokus på trygghet i vardagen och ett genuint engagemang i varje elevs utveckling.
Som pedagog hos oss kommer du att spela en viktig roll för våra elever samtidigt som du får möjlighet att tillsammans med skolledningen och dina kollegor arbeta för att utveckla skolan.
Vi har modet att ständigt utmana oss själva och utveckla vår undervisning.
Om skolan
Vargen skola i Kiruna är en skola för årskurserna 4-9. Vi söker en lärare för åk 4-6 Ma/No. Det kan även vara intressant med enbart någon av dessa behörigheter. Vargen har en friluftsprofil och vi bedriver lägerverksamhet på hösten och våren.
Vi söker dig som
- Drivs av att ge varje elev ett personligt bemötande och skapa en inlärningsupplevelse som är anpassad efter deras unika behov.
- Brinner för matematik och No-ämnen och har gedigna ämneskunskaper
- Har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta i arbetslag.
- Har ett reflekterande förhållningssätt och arbetar aktivt med att utveckla dina och skolans undervisningsmetoder.
- Planerar, dokumenterar och genomför din undervisning i enlighet med våra styrdokument.
- Besitter god kommunikativ förmåga och strävar efter att skapa goda relationer med både elever, kollegor och vårdnadshavare.
Kvalifikationer
Du har lärarlegitimation och erfarenhet av att arbeta i skola. Du är ansvarfull, positiv och har ett gediget intresse för skola och lärande.
Vill du vara med och göra skillnad och ha en betydelsefull roll i en organisation som ständigt utvecklas? Varmt välkommen med din ansökan så att vi får tillfälle att berätta vad vi som arbetsgivare kan erbjuda dig.
För slutlig anställning tillämpar vi enbart ett skriftligt förfarande där anställningsavtal tecknas digitalt av båda parter. Vi vill också upplysa att anställningen omfattas av krav enligt skollagen vilket medför att arbetssökande ska uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister innan vi som arbetsgivare kan ingå slutlig anställning.
Vi uppmuntrar därför dig som söker att i direkt anslutning till att du skickar in din ansökan beställa ett utdrag från belastningsregistret. Blanketten för att beställa utdraget hittar du via polisen.se.
