Lärare åk 4
2026-05-07
Värmdö är skärgårdens mötesplats med en unik kombination av naturens stilla skönhet och en mer stadslik livsstil. Vårt uppdrag är inte ett utan många: skola, fastigheter, socialtjänst, hamnar, vård, bibliotek, omsorg och många fler. Vi verkar för att alla Värmdöbor kan leva ett rikt och fritt liv. Vi vill vara de som möjliggör drömmen om en livskraftig trygg miljö för hem, familj och företag.
Ska vi lyckas med det fullt ut måste vi ha olika kompetenser och arbeta tillsammans för en gemensam och tillitsfull arbetskultur, byggd på modiga, ansvarstagande medarbetare som förstår invånarnas behov och önskemål.
Till Viks skola söker vi två Lärare till årskurs 4
Viks skola är en kommunal F-6 skola. Skolan ligger ca 6 km österut från Gustavsberg i ett äldre område nära skog och hav. Viks skola är en F-6 skola med ca 520 elever och ca 70 medarbetare. Vi lägger vi stor vikt vid vår gemensamma värdegrund. Vi ska vara en skola som andas tillförsikt och tilltro, där alla ska känna sig trygga. Vi vill belysa det som fungerar bra och lyfta det som är positivt hos alla elever och hos varandra. Vi är en skola som vill ge våra elever överblick och sammanhang för att växa som lärande och självständiga individer.
Viks skola har en kulturinriktning vilket bland annat innebär att vi arbetar strukturerat med skönlitteratur som en viktig grund i undervisningen. Det innebär också att vi lyfter vårt demokratiska uppdrag genom olika kulturprojekt.
Nu behöver vi utöka med två lärare med bred kompetens och erfarenhet. Vi söker dig/er som är legitimerad lärare och behörig i att undervisa i Sv, So och Engelska i årskurs 4-6. Det är en stor fördel om du är behörig i flera ämnen.
Du kommer att ha ett nära och dagligt samarbete i ditt årskurslag. Varje vecka finns avsatt tid för lärare i din årskurs för sambedömning och gemensam utvärdering av undervisningen i årskursen.
Du har ett stort intresse för undervisningsutveckling och du har förmåga att bygga en varierad och tillgänglig undervisning för alla. Du har alltid elevernas utveckling och lärande i fokus och du förstår betydelsen av goda relationer till alla elever. Dessutom hoppas vi att du har lätt för att samarbeta och bidra kollegialt med din kunskap och kompetens.
Som undervisande lärare ansvarar du för planering, genomförande, dokumentation och utvärdering av undervisningen tillsammans med ditt arbetslag. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och förmåga till samarbete med all personal på skolan.
Det är viktigt att du är trygg i din yrkesroll, och att du förstår vikten av ett nära samarbete och en god dialog med vårdnadshavare.
Våra gemensamma konferenser bygger på ett kollegialt lärande och en kontinuerlig utveckling av våra utvecklingsområden. Under året har vi arbetat med att implementera PBS-positivt beteendestöd,ett arbetssätt som bland annat syftar till att på ett strukturerat sätt arbeta på grupp och individnivå för främja en trygg och inkluderande skolmiljö.
Gemensam tid för utvärdering och uppföljning av undervisningen i årskursen, ligger schemalagt varje vecka.
För denna tjänst är uppvisande av giltigt utdrag ur polisens brottsregister en förutsättning för anställning.
Tjänsten kan tillsättas under förutsättning att ingen med företrädesrätt på grund av övertalighet gör anspråk på tjänsten.
Anställningarna är tillsvidaretjänster och avser heltid från och med 2026-08-11.
Värmdö kommun erbjuder friskvårdsbidrag, SL-kort mot nettolöneavdrag och semesterväxling till extra lediga dagar. Vi arbetar även aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö och tillämpar rökfri arbetstid.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss, se kontaktperson nedan.
Sista dag att ansöka är 2026-05-28
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Värmdö kommun
139 35 VÄRMDÖ
Utbildningskontoret, Skolavdelningen, Viks skola
Tina Bäcklund tina.backlund@varmdo.se 08-57047704
9896293