Lärare 70% åk 6-9, musik
Ljusdals kommun, Utbildningsförvaltningen, Grundskola, Järvsö skola / Grundskollärarjobb / Ljusdal Visa alla grundskollärarjobb i Ljusdal
2026-06-25
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Vi söker en legitimerad lärare med behörighet för undervisning i musik åk 6-9, tjänsten är på 70%. Dina arbetsuppgifter
Du arbetar som lärare i arbetslag 7-9. I dina arbetsuppgifter ingår planering, genomförande och utvärdering av undervisning, både enskilt och tillsammans med andra. Du blir en del av ett arbetslag där du deltar i uppföljning och analys av resultat. Det görs nu en satsning på Järvsö skola för musikundervisning i mindre grupper, denna tjänst kommer att ha en viktig roll i den satsningen.
Mentorskap kan ingå i tjänsten. Tjänsten kan komma att utökas om andra passande behörigheter finns. Kvalifikationer
Du har lärarlegitimation och behörighet för undervisning i musik för åk 6-9.
Du skall ha god samarbetsförmåga, positiv vilja och förmåga att utveckla verksamheten och se möjligheter.
Du ska vara såväl projektinriktad som resultatorienterad och kunna arbeta självständigt och ta egna initiativ.
Du ska kunna fånga och fördjupa elevernas intresse för det du undervisar, ha stort intresse för elevers kunskapsutveckling och se möjligheter till utveckling.
Du ska tycka om att möta elever och ha god förmåga att knyta kontakt och skapa delaktighet i gruppen.
Du bidrar till det kollegiala lärandet.Övrig information
Järvsö skola har ca 400 elever från F-klass-åk 9. Våra enheter ligger dels centralt i Järvsö där åk 4-9 har sina lokaler, samt i Nybo, ca 5 km från centralorten, där f-klass-3 har sina lokaler. Skolan inrymmer också Järvsö bibliotek och i anslutning till skolan ligger fritidsgården.
Inom gångavstånd finns centrum och Öjeberget med alpinanläggning och bergscykelpark , elljusspår för längdskidåkning, ishall, golfbana, pump track för cykling och djurparken Vildriket med rovdjurscentret De 5 stora. Järvsö är en ort som har en ökande befolkningsmängd och stark utveckling med en lysande framtidstro.
Järvsö skola är en mötesplats för upplevelser och lärande, där vi samarbetar och tar vara på allt det som vår fantastiska bygd har att erbjuda. Kom och bli en del av vår framtid på Järvsö skola!
Bra att veta:
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig bifoga din lärarlegitimation med behörighetsförteckning samt relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker. Tänk på att skollagen kräver att samtliga medarbetare visar upp ett utdrag ur belastningsregistret och handläggningstiden för detta dokument kan vara lång. Här gör du din beställning av belastningsregistret. (https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/)
Välkommen med din ansökan! Urval och intervjuer kan komma att hållas löpande. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
I Ljusdals kommun tror vi att det finns ett liv för alla. Ljusdals kommun är belägen i den nordvästra delen av det vackra Hälsingland. De största orterna i kommunen är Ljusdal, Järvsö och Färila. Vi har nära till fritiden, till varandra och till en enkel vardag. Redan bosatta, hemvändare och många som tagit steget och flyttat till vår kommun vittnar om livskvalitet, mer tid att njuta och vara den du är. I Ljusdals kommun har 1700 medarbetare Sveriges viktigaste jobb när vi servar våra 19 000 invånare. Är du den som vill berika oss med dina kunskaper, ditt engagemang och din personlighet?
Beroende på tjänstens innehåll kan lämplighetsprövning, utdrag ur belastningsregistret och/eller misstankeregistret eller säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen krävas innan anställning. Syftet är att säkerställa att anställningen kan genomföras på ett tryggt och säkert sätt utifrån verksamhetens krav. Anställning kan endast ske om prövningar har godkänts. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ljusdals Kommun
(org.nr 212000-2320), https://www.ljusdal.se/
Norra Järnvägsgatan 21 (visa karta
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827 31 LJUSDAL Arbetsplats
Ljusdals kommun, Utbildningsförvaltningen, Grundskola, Järvsö skola Kontakt
Jenny Thorsberg +46651761408 Jobbnummer
9979448