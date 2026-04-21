Lärare 1-3 Silverbäckensskola
Företagsbeskrivning:
Välkommen till Dibber
Arbetsbeskrivning:Du delar Dibbers pedagogiska förhållningssätt som handlar om att arbeta med omsorg för att utveckla egenvärde, empati och inkludering.
Du uppmärksammar, sätter ord på och stärker situationer som bygger förtroendefulla relationer och arbetar för att bygga en positiv gemenskap såväl kring eleverna i undervisningen och i mötet med vårdnadshavare, som i ditt arbetslag.
Du bidrar med kunskap och kreativitet, engagemang för lärande och visar tålamod. Du firar dina elevers och kollegors framgångar, stora som små och glädjs med deras nya lärdomar och upptäckter. Publiceringsdatum2026-04-21Om tjänsten
Vi söker en legitimerad lärare med behörighet att undervisa i årskurs 1-3. Har du behörighet i matematik och no-ämnena är det ett plus. Vi arbetar med både digitala och fysiska läromedel. Du skulle arbeta i förskoleklass, som är delad i två grupper, tillsammans med en till klasslärare, en förskollärare och två fritidspedagoger. Tillsammans tillhör ni arbetslag f-3. Tillträde 10/8. Tanken är att du och den andra lärarkollegan följer med klassen vidare när de sedan börjar i åk 1. Du ansvarar för att genomföra planering, undervisning, dokumentation och utvärdering av undervisningen tillsammans med ditt arbetslag.
Silverbäckens skola:
Vår skola ligger i Silverdal, i södra Sollentuna, cirka 15 minuter från Sthlm C med pendeltåg. Enheten erbjuder unika och inspirerande lokaler samt en härlig och lekvänlig gård, väl anpassad till barns olika behov. Vi har nära till naturen och vi arbetar med utepedagogik och är ute mycket, året runt. Vi använder skogen som klassrum och framför allt yngre elever har undervisning utomhus varje vecka. Hos oss på Silverbäcken kan man börja som sexåring och gå ändå till årskurs 9, vi har idag 490 elever på skolan.
Vi har en härlig atmosfär och arbetar aktivt för att ge alla medarbetare möjlighet till inflytande och delaktighet.
Välkommen att skicka in din ansökan!
Vi rekryterar löpande och hanterar endast ansökningar som går via vårt system.
Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Kvalifikationer
Legitimerad och behörig lärare för årskurs 1-3 .
Tydlig ledare
Gillar att ständigt utvecklas och brinner för att undervisa.
Erfarenhet och intresse för digitala verktyg och system
Har ett förhållningssätt som präglas av tilltro till elevens förmåga och en tydlig vilja att få eleverna att känna delaktighet.
Förmåga att planera och organisera ditt arbete samt ta ansvar för gemensamma arbetsuppgifter i arbetslaget/organisationen.
God förmåga att skapa relationer till elever, kollegor och vårdnadshavare.
Har en tro på att eleverna lär sig av en varierad undervisning
Profilbeskrivning:
Observera att intervjuer sker löpande vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi erbjuder:
Fria pedagogiska måltider
Friskvårdsbidrag
Tillgång till arbetskläder
Engagerade och duktiga kollegor i en bred professionell miljö!
Kollektivavtal genom Almega (Friskoleavtalet). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "3578-44121831". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dibber Sverige AB
(org.nr 559115-3803), https://www.dibber.se/
252 69 SOLLENTUNA Arbetsplats
Dibber Sverige Kontakt
Fru
Jenny Blomquist +46704233312 Jobbnummer
9867133