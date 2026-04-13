Lärare - Trädgårdsmästare- hållbar uteförvaltning
2026-04-13
Båstads kommun ligger på natursköna Bjärehalvön, omgiven av hav i tre väderstreck. Här möts du av vacker natur, goda kommunikationer och ett aktivt samhälle med full service. Vårt läge med två järnvägsstationer, närhet till flygplats och motorväg gör kommunen till en attraktiv plats att både bo och arbeta i.
Vår vision är att vara en förebild för ett friskt liv och hållbart entreprenörskap - en plats där människor vill bidra, växa och utvecklas. Som arbetsgivare erbjuder vi en stimulerande och utvecklande arbetsmiljö, där vår värdegrund bygger på professionalism, arbetsglädje och respekt.
Tillsammans gör vi skillnad varje dag genom att ge god service till våra invånare, med engagemang, samarbete och vilja att utvecklas.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-04-13Arbetsuppgifter
Som lärare inom trädgårdsmästarutbildningen har du ett viktigt uppdrag i att utbilda framtida yrkesverksamma inom trädgårdsbranschen. Uppdraget innebär att planera, genomföra och följa upp undervisning som ger studerande både teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter inom trädgård, växtkunskap, odling, skötsel, anläggning och hållbart yrkesutövande.
I rollen ingår att skapa en undervisning som är tydligt kopplad till utbildningens mål och till arbetslivets krav och förväntningar. Du ska bidra till att de studerande utvecklar yrkeskunnande, ansvarstagande, problemlösningsförmåga och ett professionellt förhållningssätt. Undervisningen ska stimulera lärande, engagemang och självständighet samt ge de studerande goda förutsättningar att omsätta sina kunskaper i praktiken.
Uppdraget innebär också att handleda och stödja studerande i deras utveckling, bedöma prestationer utifrån givna kriterier samt ge återkoppling som för lärandet framåt. Som lärare förväntas du samverka med kollegor, ledning och branschföreträdare för att säkerställa utbildningens kvalitet, aktualitet och relevans.
En central del av uppdraget är att bidra till att utbildningen präglas av yrkesmässighet, hållbarhet, säkerhet och kvalitet. Du förväntas även vara en förebild i yrkesrollen och bidra till en trygg, inkluderande och respektfull lärmiljö.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad inom trädgårdsmästaryrket och har mycket goda teoretiska och praktiska kunskaper. Du har fördjupad kompetens och gedigen yrkeserfarenhet inom drift och underhåll av utemiljöer, inklusive beskärning, trädvård samt styrning och förvaltning av utemiljöer med särskilt fokus på hållbarhet.
Du har ett starkt engagemang för drift- och underhållsfrågor, samtidigt som du även besitter goda kunskaper inom växtkunskap och trädgårdshistoria.
Vi ser också att du har pedagogisk förmåga och kan arbeta professionellt med bedömning. Du är en trygg ledare som kan ta ansvar för och leda en grupp på ett tydligt och inspirerande sätt.
Du har goda branschkontakter och ett väl upparbetat nätverk, vilket gör att du självständigt kan initiera, planera och genomföra praktiska workshops i samverkan med exempelvis maskinföretag och andra aktörer i branschen.
Vidare arbetar du strukturerat och självständigt, har god kommunikativ förmåga i både tal och skrift samt hög digital kompetens. Du känner dig trygg i att använda IT i undervisningen och kan självständigt hantera lärplattformen Vklass och Teams vid digitala lektioner, samt. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Vi erbjuder friskvårdsbidrag och möjlighet till både löne- och semesterlöneväxling enligt gällande avtal. Rökfri arbetstid tillämpas. Som del av Familjen Helsingborg samarbetar vi med andra kommuner i regionen för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte.
Kommunala avtal gäller, och vid tillsvidareanställning ingår en skyldighet till krigsplacering i Båstads kommun. Vi värdesätter mångfald och välkomnar alla sökande hos oss är det viktigt att varje medarbetares kompetens tas tillvara.
Vi tillämpar löpande urval - Välkommen med din ansökan!
Båstads kommun har tagit ställning till rekryteringskanaler och undanber sig därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-27
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "48".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Båstads kommun
269 80 BÅSTAD Arbetsplats
Båstads Kommun, Barn och utbildning Kontakt
Rektor
Johan Cöster johan.coster@bastad.se
