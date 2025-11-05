Lärarassistent till Lorensberga F-6
2025-11-05
I Ludvika är barn och ungdomar viktiga! Det visar vi genom att göra barnen och ungdomarna till navet i den kommunala organisationen. De flesta resurser riktade till barn och ungdomar har samlats under en och samma nämnd. Där finns förskola, grundskola, anpassad grundskola och även individ-och familjeomsorgen. Gemensamt för samtliga verksamheter är ett medvetet kvalitetsarbete för att ständigt utveckla och förbättra arbetet med barn och ungdomar.Publiceringsdatum2025-11-05Dina arbetsuppgifter
Som lärarassistent är du med och arbetar både i och utanför klassrummet. Du ska kunna arbeta med enskild elev och även med elever i grupp. Ditt uppdrag är att avlasta lärarna med olika uppgifter under skoldagen och även delta i rastaktiviteter. Du kommer även att hålla egna lektioner vid behov. Du ska kunna anpassa undervisningssituationer utifrån lärarnas instruktioner och elevers behov. Du ska vara ett stöd för elevernas olika behov som är kopplade till skolans ansvar. En viktig del av arbetet är ett aktivt förebyggande trygghetsarbete, stimulera elevernas utveckling och lärande, sociala kompetens, kamratrelationer och att bidra till ett demokratiskt förhållningssätt.
Arbete inom fritidshem kommer att förekomma. Kvalifikationer
Vi söker dig som har goda kunskaper och kompetens för att arbeta med elever med NPF både enskilt och i grupp.
Du har adekvat erfarenhet för tjänsten och utbildning på lägst gymnasienivå. Har du tidigare arbetat som lärarassistent för elev med NPF är det meriterande. Gärna erfarenhet av undervisning och bedömning i skolan.
God kunskap om skolans policy för trygghetsarbete.
Du som söker måste visa stor förmåga att driva saker framåt, vara självgående och ta egna initiativ utifrån vad som krävs i stunden, för att på bästa sätt stötta läraren och vägleda eleven. Det är viktigt att du av eleverna upplevs som en stabil person som är trygg i dig själv och kan hantera olika elevers personligheter och uttryck.
Du är flexibel genom att anpassa ditt agerande efter situationen och olika behov som uppstår. Du kan samarbeta med kollegor, elever och vårdnadshavare. Du har även goda kunskaper i svenska språket både när det gäller tal som skrift.
Det här får du av oss!
Förutom att arbeta med spännande frågor i en varierande vardag får du möjligheten att bli en del av en organisation som upprätthåller viktiga samhällsfunktioner för invånare i Ludvika kommun. Som anställd hos oss har du bland annat tillgång till ett stort utbud av
friskvårdsförmåner. Läs gärna på ludvika.se under rubriken Jobba hos oss.
I Ludvika kommun arbetar vi efter vår värdegrund Lagandan som består av fyra principer: Relationer, Glädje, Lärande och Driv. Den
bygger på samverkan och samarbete, en vi-känsla och en vilja att fortsätta utvecklas. Det är med Lagandan som vi tar oss an vårt uppdrag och strävan mot vår vision om att vara framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun.
Anställningsvillkor
Anställningsform: tidsbegränsad anställning, vikariat, fr o m 260107-260612.
Omfattning: 100%
Arbetstid: dagtid
Tillträde: 260107
Antal platser: 1
Övrig information
I enlighet med Lag (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn, krävs att du som erbjuds tjänsten kan uppvisa ett utdrag ur Polismyndighetens belastningsregister. Detta önskar vi att du liksom din legitimation medtar vid eventuell intervju.
Upplysningar
Rektor Jenny Borgström 0240-864 84
Arbetstagarorganisation: Kommunal nås via kommunens växel 0240-860 00Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 2025-11-26. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Intervjuer kommer ske löpande.
Vi undanber oss alla erbjudanden om kandidatförmedling samt annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ludvika kommun
