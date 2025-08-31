Lärarassistent, elevassistent/socialpedagog, resursperson
2025-08-31
Lärarassistent/vikarie/elevassistent
Vi på Distra söker nu en lärarasssistent/elevresurs/socialpedagog som kan tänka sig stärka upp skolans vuxennärvaro!
Tjänsten behöver tillsättas relativt omgående så de ansökningar vi tittar på först är de som är snabbt tillgängliga
Du som söker behöver behärska det svenska språket väl i såväl tal som skrift.
Arbetsuppgifterna kommer primärt vara att stärka upp ett klassrum med extravuxen samt vikariera för våra lärare som är sjuka/VAB. Vi vill inte utnyttja utomstående detta utan vill använda en resurs som kan och förstår våra system och elever.
Du kan även få jobba i vår mindre specialpedagogiska miljö som kallas studion. Där sitter man tillsammans med 1-5 elever och jobbar med deras skoluppgifter som andra lärare lämnat ut.
För att lyckas med våra elever krävs ett genuint intresse för ungdomar och förståelse att alla är olika. Det är meriterande om du har jobbat med ungdomar med NPF-diagnoser som ADHD, ADD och elever inom autismspektrat.
Du som söker kan ha jobbat som lärarvikarie tidigare. Vi välkomnar även ansökningar från socialpedagoger, lärarassistenter och elevassistenter. Det du måste ha är ett brinnande intresse att få ungdomarna att lyckas!
Distra Gymnasium är en mindre gymnasieskola i Örnsberg. Vi ligger i topp i Stockholm gällande nöjda elever och lärare enligt Skolinspektionens elev- och lärarenkäter.
Hos oss är fokus på trivsel och trygghet där alla skall känna sig sedda och kunna komma till tals. Vi har små undervisningsgrupper med ca 15-22 elever per grupp. Detta ger oss större möjligheter att kunna hjälpa varje elev att kunna nå sina mål.
Det är meriterande om du jobbat i skolan tidigare och gärna i samarbete med elevhälsoteam.
I en yrkesinriktad utbildning har de flesta av våra elever sökt utifrån ett yrke och häri ligger din utmaning: att våga utmana och stötta eleverna i de teoretiska ämnena. Hos oss återfinns alla elever - de som behöver ren färdighetsträning och de som behöver stimuli och utmanas.
Våra elever skall känna sig trygga och välkomna till en kreativ utvecklande miljö för lärande.
Gå gärna in på skolans instagram på www.instagram.com/distragymnasium
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
E-post: info@edu.distra.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.
Distra Utbildnings Center AB
