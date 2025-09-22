Läkare, underläkare
2025-09-22
Capio erbjuder dig en unik möjlighet att arbeta som underläkare i moderna och utvecklingsinriktade vårdteam, där patienten alltid står i centrum. Här möter du dagligen kollegor med bred kompetens och stort engagemang, och vi arbetar tillsammans för att skapa bästa möjliga vård för våra patienter.
Vi tror på nära samarbete, öppen kommunikation och att varje enskild medarbetare har en viktig roll i teamet. Hos oss finns det goda möjligheter till professionell och personlig utveckling.
Om rollen - Underläkare med fokus på teamarbete och stabilitet I rollen som underläkare deltar du aktivt i det dagliga patientarbetet och trevar mot att utveckla dina medicinska färdigheter i nära samarbete med läkare, sjuksköterskaoch övriga professioner. Ditt arbete kännetecknas av ett analytiskt förhållningssätt där du tillsammans med teamet gör medicinska bedömningar, skapar behandlingsplaner och följer upp patienternas vårdbehov.
Du arbetar både med egna patientmöten och i nära dialog med handledande läkare. Hos oss får du möjlighet att självständigt ta ansvar utifrån din erfarenhetsnivå, men du har alltid teamets stöd och kompetens i ryggen.
Vi värdesätter: Samarbetsorienterad, Stabil och Analytisk person Samarbetsorienterad: Du har en vänlig och positiv inställning i mötet med kollegor, patienter och närstående. Att bidra till god laganda och skapa trygga relationer är något du gör naturligt.
Stabil: Du är trygg i dig själv och har förmågan att behålla lugnet även i pressade situationer. Ditt arbetssätt präglas av förutsägbarhet och pålitlighet.
Analytisk: Du har ett intresse för medicinsk problemlösning och reflekterar kring komplexa kliniska utmaningar. Noggrannhet och ansvarstagande i beslutsfattande är viktiga egenskaper hos dig.
Arbetsuppgifter för underläkare - utvecklas och bidra Delta i patientmöten både självständigt och tillsammans med handledare
Bidra till medicinsk bedömning och behandlingsplanering
Samarbeta i tvärprofessionella team
Dokumentera och följa upp vårdinsatser
Delta i ronder, läkarmöten och intern fortbildning
Vi erbjuder dig som underläkare: En utvecklande arbetsmiljö med stöd och handledning från erfarna kollegor
Möjlighet att bredda din medicinska kompetens och specialkunskap
Flexibla arbetstider och kollektivavtal
Aktivt arbete med kvalitetsutveckling inom vården
Friskvårdsbidrag och tillgång till interna utbildningar
Kvalifikationer och personliga egenskaper vi söker Läkarutbildning, med svensk legitimation.
God samarbetsförmåga och ett vänligt bemötande
Stabil och trygg när det behövs som mest
Analytisk förmåga och intresse för kliniskt utvecklingsarbete
Svenska språket i tal och skrift motsvarande C1-nivå
B-körkort kan vara meriterande beroende på placering
Ansökan Anställningsform: Tidsbegränsad eller tillsvidare, enligt överenskommelse
Omfattning: deltid
Placeringsort: Varberg
Start: Enligt överenskommelse
Vi behandlar ansökningar löpande - vänta inte med din ansökan!
Puclicerad: 2022-09-22
Sista ansökningsdatum: 2025-10-30
