Läkarassistenter sommar 2026, Skellefteå
2025-10-20
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen samlas primärvård, tandvård och sjukhusvård i en gemensam förvaltning och organiseras i läns- och närsjukvårdsområden. I närsjukvårdsområde Skellefteå ingår Akuten, Centrum för opererande verksamheter, Medicinsk och geriatrisk klinik, Rehabcentrum, Psykiatriska kliniken, 1177 samt primärvården i Skellefteå och Norsjö. Tillsammans ska dessa verka för en god och nära vård.
Nu söker vi läkarassistenter till sommaren 2026 till psykiatrin och primärvården i Skellefteå och Norsjö. Hos oss får du möjlighet att växa och att göra skillnad!Publiceringsdatum2025-10-20Arbetsuppgifter
Som läkarassistent hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre.
Vi söker dig som går läkarprogrammet, avslutat termin 6 och vill få känna på läkaryrket. Som läkarassistent kommer du ha blandade underläkarnära uppgifter med handledningsstöd. Du kommer få utforska våra verksamheter, följa med och hjälpa ordinarie personal samt i vissa fall få handlägga och träffa egna selekterade patienter. Ett omväxlande arbete där du träffar människor i alla åldrar och med många olika behov.Kvalifikationer
Du som söker har avslutat minst 6-8 terminer på läkarutbildningen med samtliga kurser avklarade. Vi kräver goda kunskaper i svenska språket motsvarande C1.
Om du är utbildad utanför EU behöver du ha Socialstyrelsens beslut om komplettering samt uppehålls- och arbetstillstånd i Sverige.
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
Region Västerbotten, Närsjukvårdsområde Skellefteå Kontakt
Amanda Nilsson amanda.s.nilsson@regionvasterbotten.se 070-3671129 Jobbnummer
