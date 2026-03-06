Läkarassistent till liten vårdcentral - semestervikariat
2026-03-06
Information om arbetsplatsen
Läkargruppen Landskrona är en liten läkarledd vårdcentral mitt i centrala Landskrona, där kvalitet, tillgänglighet och kontinuitet är ledorden.
Vi sitter i moderna, ljusa lokaler som genomsyras av en lugn och fridfull atmosfär som är gynnsam både för personal och patienter.
Vi är ett litet sammansvetsat team som trivs på jobbet och möter våra patienter och arbetskamrater med ett leende. Vi är sju personer; två läkare, två sjuksköterskor, två undersköterskor och en sekreterare som bemannar kliniken dagligen. Fysioterapeut, psykolog, arbetsterapeut och dietist arbetar deltid och kommer in någon dag i veckan.
Vi har högt i tak och alla hjälps åt och arbetar över yrkesgränserna när det behövs. Under sommarmånaderna är vi en liten skara och behöver hjälp av en duktig och allsidig läkarassistent som kan stötta både läkarna och övriga personalkategorier i det dagliga arbetet.

Dina arbetsuppgifter
Som läkarassistent hos oss kommer du att arbeta nära både patienter och personal i vår dagliga verksamhet. Arbetet innebär regelbundna patientmöten och en viktig roll i att hålla flödet på mottagningen fungerande.
Arbetsuppgifterna består bland annat av att hantera läkares och vårdcentralens inkommande post, ta hand om inkommande remisser och scanna samt registrera dessa i journalsystemet. Du kommer även arbeta med triagering av patientärenden både via telefon och via digitala kanaler.
I arbetet ingår också patientnära uppgifter såsom arbete i reception med patientregistrering och betalning samt arbete på labb med provtagning, EKG och andra enklare undersökningar. Rollen innebär därför regelbunden kontakt med patienter både fysiskt på mottagningen och via telefon eller digitala kontaktvägar. Du kommer även att bistå läkarna med olika administrativa uppgifter kopplade till patientärenden.Kvalifikationer
Vi söker dig som studerar till läkare eller nyligen har tagit läkarexamen. Erfarenhet från arbete i svensk sjukvård är meriterande.
Det är en fördel om du tidigare har arbetat som undersköterska eller har erfarenhet av venös provtagning, EKG eller liknande patientnära arbete. Du behöver behärska svenska språket väl i både tal och skrift.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Dina personliga egenskaper
Du är trygg i dig själv och trivs i en roll där du arbetar nära både patienter och kollegor. Du har gott omdöme, är prestigelös och hjälpsam och kommunicerar tydligt. Du tycker om att arbeta i team och är flexibel när det behövs i en mindre verksamhet där alla hjälps åt.
Vi vill att du sätter patienten i fokus samtidigt som du ser dig själv som en del av ett större sammanhang - en del av teamet och verksamheten.
Övrig information
Mottagningens öppettid är mån-fre kl 8-16. Tjänstgöringsgrad och arbetsperiod kan diskuteras, men vår utgångspunkt är 100% och minst 8-10 veckors tjänstgöring under sommarmånaderna. Det finns möjlighet till förlängd visstidsanställning under hösten. Intervjuer kommer ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Ersättning
