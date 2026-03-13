Lagertekniker heltid med omgående start
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Lagerjobb / Norrköping
2026-03-13
Gillar du att kombinera praktiskt arbete med tekniska utmaningar? Då kan detta vara rollen för dig. Vi söker nu en lagertekniker till vår kunds nya fabrik, där du kommer att arbeta i en modern och delvis automatiserad lager- och produktionsmiljö.
I rollen ansvarar du för att övervaka och hantera det automatiserade lagret samt säkerställa att packning och materialflöden fungerar effektivt. Du kommer att arbeta med maskiner för packning och programmera dem enligt gällande packningsordning, samtidigt som du hanterar system för att uppdatera lagersaldon och utfärda leveransbeställningar.
Tjänsten är på heltid och arbetstiderna är förlagda till 2-skift.
Dina ansvarsområden inkluderar:
Övervaka och hantera det automatiserade lagersystemet
Arbeta med packmaskiner och säkerställa korrekt packningsordning
Delta i felsökning och funktionskontroller av maskiner
Utföra rengöring av maskiner och produktionslinor
Uppdatera lagersaldon och hantera leveransbeställningar i system
Aktivt bidra i förbättringsarbete på arbetsplatsen
Bidra till en säker, effektiv och välfungerande arbetsmiljö
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som är engagerad, tekniskt nyfiken och trivs i en roll där du får kombinera praktiskt arbete med problemlösning.
Vi ser gärna att du:
Har goda IT-kunskaper
Har truckkort (krav)
Har ett intresse för teknik och automation
Gillar att arbeta både självständigt och i team
Är noggrann, ansvarstagande och lösningsorienterad
Industriell utbildning eller erfarenhet från produktion, lager eller tillverkning är meriterande, men inget krav.
Vi erbjuder:
Ett spännande arbete i en modern och innovativ industrimiljö
Möjlighet att utveckla kunskap inom lagerhantering och automation
Ett sammansvetsat team och en god arbetsmiljö
Schyssta villkor
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag - vi arbetar med löpande urval! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Hanholmsvägen 69 (visa karta
)
602 38 NORRKÖPING Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Tobias Hermansson tobias.hermansson@studentconsulting.com Jobbnummer
9797784