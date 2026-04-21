Lagerpersonal sökes i Göteborg
Social attitude AB / Lagerjobb / Göteborg Visa alla lagerjobb i Göteborg
2026-04-21
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Social attitude AB i Göteborg
, Borås
, Halmstad
, Jönköping
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Vill du ha ett extrajobb där du får vara i rörelse, jobba i bra tempo och få dagarna att gå snabbt? Då kan detta vara din nästa grej! Vi söker nu en person som vill hoppa in extra på vår kunds lager i Göteborg. Här är du med och plockar ordrar, packar paket och ser till att lagret flyter på som det ska
Ingen erfarenhet från lager? Ingen fara. Har du rätt inställning, gillar att jobba praktiskt och inte är rädd för att ta i så kommer du snabbt in i jobbet.
Det här får du:
Flexibla arbetspass som passar ditt schema
Kollegor som samarbetar och håller tempot uppe
Ett extrajobb där du gör nytta och håller dig aktiv
Det här hoppas vi från dig:
Att du är pålitlig och tar ansvar
Att du trivs i ett jobb med tempo
Att du kan prata svenska eller engelska
Att du kan börja inom kort
Känns detta som din grej? Sök redan idag - vi intervjuar löpande!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-21 Arbetsgivare Social attitude AB
(org.nr 559172-4397)
Jobbhuset Jobbnummer
9866062