Lagerpersonal för uppdrag i Älmhult
Eterni Sweden AB / Lagerjobb / Älmhult Visa alla lagerjobb i Älmhult
2025-09-05
Lagerarbetare för uppdrag mellan september och december Publiceringsdatum2025-09-05Arbetsuppgifter
Är du arbetssökande och har erfarenhet inom lager och truckkörning, då har vi ett arbete för dig!
Vi söker två drivna och engagerad lagermedarbetare som snabbt kan komma in i arbetet och som har tidigare erfarenhet inom truckkörning och att arbeta med in- och utleveranser.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat bestå av:
Plock, pack och emballering av varor
Påfyllning av lager
Truckkörning
Inventering
Arbetstiden är förlagd dagtid och vi ser gärna att du kan starta upp snarast möjligt.
PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som:
Är ansvarstagande, noggrann och har en vilja att lära dig
Har lätt för att ta dig an nya arbetsuppgifter
Är en lagspelare med positiv inställning och hög arbetsmoral.
God systemvana, Monitor är meriterande
Talar och skriver svenska samt engelska
Erfarenhet av lagerarbete är ett krav, truckkort meriterande.
OM TJÄNSTEN
Tjänsten som lagermedarbetare är ett konsultuppdrag. Du blir anställd av Eterni Sweden AB och arbetar som konsult hos vår kund i Älmhult.
ÖVRIG INFORMATION
Ansökningar via e-post behandlas ej på grund av GDPR, sök tjänsten på www.eterni.se.
Vänta inte med att skicka in din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-09-07
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eterni Sweden AB
(org.nr 556863-7283) Kontakt
Anikka Lindström anikka.lindstrom@eterni.se Jobbnummer
9495450