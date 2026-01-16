Lagerpersonal
Lagerpersonal
W5 Sweden AB
W5 Solutions är i kraftig tillväxt för att bli den ledande globala leverantören av hållbar försvarsteknologi. Vi ligger i framkant med innovativa och banbrytande lösningar inom våra tre affärsområden Training, Power och Integration. Våra lösningar levereras till både vårt eget försvar liksom våra allierades styrkor, allt med hållbarhet och pålitlighet i fokus.
W5 Solutions växer snabbt och söker nu passionerade individer till vårt dynamiska team. Var med och forma framtidens försvarsteknik med ett företag som värdesätter innovation och samarbete. Vi söker nu kompetenta medarbetare till affärsområdet Power, med placering i Älmhult där vi idag är ca. 100 medarbetare.
I rollen som Lagerpersonal har du tillsammans med ditt team en betydande del i att vi lyckas i denna tillväxt. Läs gärna mer om företaget på w5solutions.com
LAGERPERSONAL TILL W5 SOLUTIONS I ÄLMHULT
Nu söker W5 Solutions Lagerpersonal till sina nya fina lokaler i Älmhult. Hos oss får du chansen att växa både personligt och professionellt, med stöd från en organisation som värdesätter innovation, samarbete och excellens.
Genom att sätta värde på mångfald och tron på våra olika bakgrunder och perspektiv, ger styrka till vår organisation. Genom att vara öppna, ärliga och konstruktiva skapar vi en miljö där samarbete och stöd är kärnan i vårt arbete. Tillsammans hjälper vi varandra att nå både våra gemensamma och individuella mål.
Vi söker och investerar i de bästa talangerna för att forma framtidens framgångar och vårt arbete handlar om att alltid överträffa förväntningar. Samtidigt som vi har ett starkt fokus på hållbarhet och ansvar.
ARBETSUPPGIFTER
Som Lagerpersonal på W5 Solutions är du en del av ett team av engagerade medarbetare i varierande åldrar och bakgrund, vilket ger en dynamisk och inkluderande arbetsmiljö. För att kunna bemöta en ökad efterfråga och säkerställa effektiva flöden förstärker vi nu vårt lager med ytterligare kompetens.
Som lagerarbetare kommer du ha en central roll i att säkerställa att vårt materialflöde fungerar smidigt. Du hanterar både fysiska och administrativa lageruppgifter samt har en nyckelroll i att samarbeta med andra avdelningar.
I rollen som Lagerpersonal kommer dina arbetsuppgifter bestå av:
Mottagning och kontroll av inkommande och utgående gods för att säkerställa att det överensstämmer med beställningar och krav.
Utföra inspektioner för att säkerställa att varorna uppfyller våra kvalitetsstandarder.
Koordinera och boka transporter, inklusive hantering av farligt gods enligt gällande regler.
Plocka och förpacka produkter för leverans samt fylla på lagerhyllor.
Delta i regelbundna inventeringar för att säkerställa att lagerstatusen är korrekt.
Vid behov hjälpa till med enklare uppgifter som påverkar det fysiska materialflödet.
Registrera transaktioner, bokningar och uppdateringar av lagerstatus i vårt affärssystem.
Du arbetar nära din teamledare och har täta kontakter med produktion, kvalitet och kundsupport. Dagligt samarbete med transportföretag och leverantörer är en viktig del av tjänsten.
PERSONLIGA EGENSKAPER & KVALIFIKATIONER
Du som antar denna utmaning har en gymnasieutbildning samt är truckkort önskvärt, men inte ett krav. Har du även utbildning inom lager, logistik eller liknande samt certifiering för hantering av farligt gods, är detta meriterande. En flerårig praktisk erfarenhet inom lagerarbete och logistik kan väga upp för avsaknad av formell utbildning.
Med fördel har du följande kvalifikationer och/eller erfarenheter:
Lagerarbete, inklusive plockning och packning
Hantering av ERP- och lagerhanteringssystem, gärna Monitor eller liknande
Rätt inställning och viljan att lära sig
Frakthantering och bokning av transporter
Kvalitetskontroll vid godsmottagning
Erfarenhet av hantering av farligt gods
God samarbets- och kommunikationsförmåga
Noggrann, ansvarstagande, flexibel och ha lätt för att prioritera
Praktisk problemlösningsförmåga i en dynamisk miljö
Vana att arbeta självständigt och i team
Hos oss på W5 Solutions har du möjlighet att arbeta i ett modernt lager med fokus på kvalitet och säkerhet där värderingar som innovation, samarbete och excellens genomsyrar arbetsplatsen. Att du talar och skriver svenska och engelska flytande ser vi som en självklarhet. Vill du arbeta på en trygg arbetsplats med goda utvecklingsmöjligheter i en familjär kultur?
Tveka inte ansök redan i dag!
OM TJÄNSTEN
Tjänsten är en tillsvidareanställning med direktanställning till W5 Solutions i Älmhult. Vi tillämpar individuell lönesättning där fast månadslön ingår som en del av anställningsvillkoren. Vi rekryterar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut.
ÖVRIGT
Ansökningar via mail behandlas ej på grund av GDPR, sök tjänsten på www.eterni.se.
Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan.
VARMT VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6731795-1792439". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare W5 Solutions AB (publ)
(org.nr 556973-2034), https://careers.w5solutions.com
Teknikgatan 1 (visa karta
)
343 34 ÄLMHULT Arbetsplats
W5 Solutions Kontakt
Sandra Månsson sandra.nyquist@w5solutions.com 079-302 69 90 Jobbnummer
9687437