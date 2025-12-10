Lagermedarbetare till söderort, Stockholm
Vad erbjuder rollen?
Som lagermedarbetare får du en fartfylld och varierad arbetsdag där du håller ordning på flödet från varumottagning till utleverans. Du tar emot inkommande gods, kvalitetssäkrar leveranser och registrerar varor i systemet. I arbetet ingår även att hantera farligt gods enligt tydliga säkerhetsrutiner. Under dagen plockar och packar du kundorder, lastar och lossar med truck och ser till att lagret hålls strukturerat, säkert och välorganiserat. Du samarbetar tätt med övriga avdelningar och stöttar vid inventeringar, avvikelser och frågor kring leveranser.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Varumottagning, kvalitetskontroll och infackning
• Plock och pack av kundorder samt transportadministration
• Truckkörning för lastning, lossning och placering av gods
• Service och varutlämning, inklusive provtryckning och utbytessystem
• Leveransbevakning, transportbokningar och stöd vid inventeringar
Det här är ett jobb för dig som trivs med att kombinera fysiskt arbete med struktur, ansvar och säkerhetstänk. Du som uppskattar att vara en viktig del av ett team där alla bidrar till helheten kommer att trivas här.
Detta är en heltidstjänst på dagtid och för rätt person finns goda möjligheter till anställning direkt hos kund efter avslutat konsultuppdrag.
Vem är du?
Vi söker en kommunikativ och driven lagerarbetare som behärskar hela flödet från varumottagning och infackning till plock, pack och transportadministration. Du arbetar med plock både med truck och plockvagn, och behöver ha lätt att lära dig våra system. För att trivas är det viktigt att du är trygg i mötet med människor, har en positiv social stil och bidrar till att stärka lagandan på golvet. På sikt finns möjlighet att ta ett större ansvar och kliva in i en Team Leader-roll för en mindre grupp. Truckkort är ett krav. ADR 1.3 är meriterande men skulle du sakna det kan vi ordna utbildningen internt.
Är detta din perfekta match?
Här trivs du som gillar att kombinera ett aktivt arbete med struktur, ansvar och ett tydligt säkerhetstänk. Du blir en del av ett sammansvetsat team där laganda, öppenhet och yrkesstolthet sitter i väggarna. Företaget är privatägt, stabilt och känt för sin familjära atmosfär och sitt höga i tak. Bor du i Söderort är det ett extra plus.
Du erbjuds kollektivavtal, goda utvecklingsmöjligheter och chans till anställning efter konsultperioden. Kort sagt: en arbetsplats där engagemang uppskattas och där arbetsglädjen är lika självklar som kaffet på morgonen.
Varmt välkommen med din ansökan
Välkommen med din ansökan via effektiv.se. Intervjuer kommer att ske löpande. Sista ansökningsdatum är 7/1-2026. Har du några frågor om tjänsten? Kontakta gärna Mattias Jonsson på mattias.jonsson@effektiv.se
eller Andrea Silvano på andrea.silvano@effektiv.se
.
Om Team Effektiv
Effektiv är det innovativa och personliga företaget inom rekrytering, bemanning, coaching, matchning & interim. Idrottsrötterna och lagandan präglar bolaget, dels arbetar vi i team i våra bemannings- och rekryteringsprocesser, dels är sponsring till idrottsföreningar en betydande del.
Vi har en sportslig attityd mot våra konsulter och erbjuder schyssta villkor samt kollektivavtal. Vi vill ge de bästa förutsättningarna till dig som blir en del av Team Effektiv. Detta har lett till att Effektiv är en attraktiv arbetsgivare, vilket våra konsultundersökningar och våra utmärkelser Årets Rekryteringsföretag samt Årets Karriärföretag är ett bevis på. Företagets värdeord är Glada, Utforskande, Långsiktiga och Driftiga. Tillsammans bildar initialerna GULD. Effektiv vill ta guld med sina kandidater, konsulter, kunder och samarbetspartners varje dag.
För den här tjänsten kommer du att vara anställd via Effektiv och uthyrd som konsult till kundföretaget under en tidsbegränsad period.
