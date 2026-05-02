Lagermedarbetare till Söderköping
Publiceringsdatum2026-05-02Om tjänsten
Vi söker just nu en lagermedarbetare till vår verksamhet i Söderköping. Har du tidigare arbetat inom lager och logistik, och trivs i ett högt arbetstempo där noggrannhet och effektivitet är avgörande? Då kan det här vara rätt tjänst för dig!
Vad innebär rollen
Som lagermedarbetare kommer du främst att arbeta med:
• Orderplock och packning
• Truckkörning (A- och B-behörighet)
• Godsmottagning och utleverans
• Daglig hantering av in- och utgående gods
Du blir en viktig del av vårt logistiska flöde och arbetar i ett team där samarbete och ansvar är nyckeln till framgång. Kvalifikationer
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
• Truckkort med behörighet A och B
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
• Erfarenhet av orderplock och godshantering
• Du är en driven och noggrann person som gillar att ta ansvar och arbeta strukturerat även under tidspress
Anställningen
• En utmanande och utvecklande tjänst hos ett växande företag.
• Stora möjligheter till både yrkesmässig och personlig utveckling.
• En arbetsplats som präglas av engagemang och god teamkänsla.
Tjänsten är ett heltidsuppdrag som konsult hos Nordiska Bemanningsgruppen, med goda möjligheter att övergå till en anställning hos kundföretaget. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-02 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordiska Bemanningsgruppen AB
(org.nr 559411-1147)
Sankt Persgatan 99 (visa karta
)
602 32 NORRKÖPING Kontakt
Rudolf Bairamyan rudolf@nordiskabemanningsgruppen.se Jobbnummer
9887406