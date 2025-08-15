Lagermedarbetare till Saab!
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Vår logistikavdelning hanterar allt från in- och utleveranser till ankomstkontroll, lagring och orderplockning. Som lagerarbetare hos oss får du en omväxlande roll som spänner över flera områden, från förrådshantering och godsmottagning till spedition.
Du kommer att arbeta med:
* Godsmottagning och ankomstkontroll
* Orderplockning, packning och avsändning
* Inventering och utlämning av materiel
* Administrativa uppgifter som rapportering i vårt affärssystem
Du blir en del av ett sammansvetsat team som arbetar nära både kollegor på avdelningen och andra funktioner såsom planering, inköp, kvalitet och produktionsteknik.
Tjänsten är en visstidsanställning med placering i Huskvarna.Publiceringsdatum2025-08-15Profil
Vi söker dig som är en lagspelare och som gillar en roll där lagerarbete varvas med administrativa uppgifter. Du är noggrann och ansvarstagande, samtidigt som du gärna tar egna initiativ för att få saker att hända
Rollen innebär många kontakter, så det är viktigt att du har lätt för att kommunicera och är van vid att själv söka upp information. Vi tror också att du bidrar med ett gott humör och hjälper till att skapa en positiv och trivsam arbetsmiljö. I perioder med högt tempo är du flexibel, strukturerad och duktig på att prioritera det som är viktigast.
För att lyckas i rollen har du:
* Erfarenhet av lagerarbete/godsmottagning.
* God datorvana
* Goda kunskaper i engelska
Det är meriterande om du har:
* Erfarenhet av att jobba i affärssystemet IFS, Officepaketet eller liknande
* Erfarenhet av arbete med farligt gods enligt ADR 1.3
* B-körkort
* Truckkort (ledstaplare eller motviktstruck)
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.
Vad du blir en del av
Bakom våra innovationer finns alla de som har gjort det möjligt. Modiga pionjärer och kluriga tänkare. Vardagshjältar och kreativa problemlösare. De som delar djup kunskap och de som utforskar nya områden. Och alla däremellan.
Här har du chansen att påverka och bidra på ditt unika sätt. Allt från att utveckla kod och bygga imponerande försvars- och säkerhetslösningar till att ta en kaffe med en kollega. Varje bidrag räknas. Vi ger dig möjlighet att anta utmaningar och skapa smarta innovationer. I vår vänliga och tekniksmarta värld finns plats för dig att växa. Vi finns här för att tillsammans skapa trygghet för människor och samhällen.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 25,500 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här.
Du blir en del av affärsområdet Surveillance, en del av Saab AB. Vi utvecklar och tillverkar säkerhetskritiska system och utrustningar till flygplan, helikoptrar och obemannade farkoster. Många av våra produkter är utvecklade i samarbete med andra delar av Saab och externa partners. Ersättning
