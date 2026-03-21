Lagermedarbetare
2026-03-21
LAGER / LOGISTIK - CANDY PEOPLE
Candy People fortsätter att växa och vi söker nu en erfaren och strukturerad person till vårt lager- och logistikteam. Detta är en nyckelroll för dig som har kontroll på flöden, system och kvalitet - och som vill vara med och driva utvecklingen framåt.
Om rollen
Du ansvarar för den dagliga driften av lagerhantering och logistikflöden. Rollen kräver att du arbetar strukturerat, har god systemvana och säkerställer att processer fungerar effektivt och korrekt.Publiceringsdatum2026-03-21Dina arbetsuppgifter
- Hantering av in- och utleveranser
- Lagerstyrning och inventering
- Arbete i affärs- och lagersystem
- Säkerställa korrekta lagersaldon och flöden
- Optimering av rutiner och processer
- Samarbete med inköp, produktion och försäljning
Vi söker dig som:
- Har minst 5 års erfarenhet av lager/logistik
- Har god kunskap i lagersystem och affärssystem
- Arbetar strukturerat och noggrant
- Är lösningsorienterad och tar ansvar
- Trivs i ett högt tempo och i en växande organisation
Meriterande
- Erfarenhet från livsmedel- eller konfektyrbranschen
- Erfarenhet av större lagerflöden eller distribution
- Truckkort
Vi erbjuder
- En central roll i ett växande bolag
- Möjlighet att påverka och utveckla arbetssätt
- Ett engagerat team och stark företagskultur Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-20
E-post: anna@candypeople.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Candy People AB
(org.nr 556696-8375)
Agneslundsvägen 12 (visa karta
)
212 15 MALMÖ Jobbnummer
9811727