Lagerarbetare Vetlanda
2025-08-12
Lagerarbetare Vetlanda
Är du en strukturerad, flexibel och ansvarstagande person som trivs i en lager- och logistikmiljö? Vi på Uniflex söker nu lagerarbetare till en av våra kunder i Vetlanda, med start efter vecka 32. Har du truckkort och tidigare erfarenhet av lagerarbete? Då kan detta vara jobbet för dig!Publiceringsdatum2025-08-12Om tjänsten
Som lagerarbetare hos vår kund i Vetlanda kommer du att arbeta med dagliga lageruppgifter i en fartfylld och noggrann arbetsmiljö. Du blir en viktig del av logistikkedjan och ser till att rätt varor packas, hanteras och skickas i tid.
Arbetsuppgifter kan innefatta:
Plock och packning av ordrar
In- och utleveranser
Truckkörning (motvikt/ledstaplare beroende på truckkort)
Lastning och lossning av gods
Registrering och dokumentation i lagerhanteringssystem
Kvalitetskontroll och lagerhållning
Vi söker dig som:
Är flexibel - du trivs med att arbeta i en dynamisk och förändringsbar miljö där arbetsuppgifterna kan variera.
Är noggrann - du lägger stor vikt vid att arbeta effektivt samtidigt som du säkerställer hög kvalitet i ditt arbete.
Trivs med fysiskt arbete - du är beredd att arbeta med arbetsuppgifter som kan vara både fysiskt krävande och repetitiva.
Har god kommunikationsförmåga - du arbetar bra tillsammans med andra och är inte rädd för att ta initiativ när det behövs.
Meriterande kvalifikationer:
Truckkort och truckvana
Tidigare erfarenhet från lager/logistik
God kunskap i det svenska språket
Vi erbjuder dig:
En spännande och utvecklande arbetsplats där du får möjlighet att växa och ta ansvar.
Trygg anställning via Uniflex med kollektivavtal och konkurrensmässiga villkor.
Stöd och uppföljning från din Uniflex under hela uppdraget. Vi finns där för att ge dig den support du behöver för att trivas och utvecklas.
Möjlighet till långsiktig anställning för rätt person.
Tjänstens omfattning:
Start: Efter vecka 32
Plats: Vetlanda
Omfattning: Heltid
Arbetstider: Dagtid (kan vid behov variera)
Anställningsform: Visstidsanställning via Uniflex med möjlighet till förlängning eller övergång till anställning hos kund
Kontakt: clara.nilsson@uniflex.se
Sista dag att ansöka är 2025-08-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341) Arbetsplats
Uniflex Höglandet Jobbnummer
9454060