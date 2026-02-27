Lagerarbetare till Västerås
Astani Wear AB / Lagerjobb / Västerås Visa alla lagerjobb i Västerås
2026-02-27
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Astani Wear AB i Västerås
, Uppsala
, Upplands Väsby
, Örebro
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vi söker lagerarbetare för extrajobb hos vår kund i Västerås. Tjänsten passar dig som studerar, har annan deltidsanställning eller söker ett flexibelt arbete vid sidan av annan sysselsättning. Uppdraget innebär att förstärka verksamheten vid arbetstoppar samt vid frånvaro av ordinarie personal.
Som lagerarbetare bidrar du till att det dagliga logistikflödet fungerar effektivt och korrekt.Publiceringsdatum2026-02-27Dina arbetsuppgifter
Plock och pack av ordrar enligt fastställda rutiner
Mottagning och hantering av leveranser samt returer
Sortering och lagerhållning enligt givna instruktioner
Säkerställa ordning, struktur och en god arbetsmiljö
Registrering och uppdatering i lagerhanteringssystem
Vi söker dig som:
Trivs med fysiskt arbete och ett varierande arbetstempo
Är noggrann, ansvarstagande och pålitlig
Kan arbeta både självständigt och i team
Kommunicerar på svenska eller engelskaOm tjänsten
Placeringsort: Västerås
Omfattning: Behovsanställning med flexibla arbetstider (dag, kväll och helg)
Start: Omgående
Välkommen att skicka in din ansökan redan idag. Urval och tillsättning sker löpande.
Om Onlinebemanning
Vi är ett ungt och modernt rekryteringsbolag som eftersträvar ett mer rättvist, digitalt och mänskligt sätt att matcha människor med jobb. Hos oss söker du jobb utan CV, allt sker online, och vi ser individen bakom ansökan.
Vi riktar oss främst mot enklare jobb och instegsroller, exempelvis inom lager, logistik, städ, butik och service. Roller som ofta är perfekta för den som vill börja jobba direkt - oavsett om man är student, ny i Sverige eller bara söker något nytt.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Astani Wear AB
(org.nr 559221-0750), https://onlinebemanning.se/ Arbetsplats
Onlinebemanning Jobbnummer
9766720