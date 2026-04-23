Lagerarbetare till Sofidel
2026-04-23
Vi på Sofidel Sweden i Kisa söker dig som vill ha ett spännande och utmanande semestervikariat på vår logistikavdelning sommaren 2026! Vill du arbeta i en dynamisk miljö och utvecklas inom logistik? Då kan någon av våra tjänster vara helt rätt för dig. Vi söker engagerade semestervikarier till vårt lager för råmaterial när vår ordinarie personal är på semester.
Arbetet som lagersupport innebär ett stort eget ansvar för att säkerställa att produktionen har rätt råmaterial och att lagerytan används på ett optimalt sätt. Arbetsdagarna består till stor del av truckkörning, lossning och framkörning av råmaterial till produktionen.
Arbetstider: Dagtid
Om dig
För våra roller söker vi personer som är flexibla, lösningsorienterade, lär sig snabbt och vill ha ett roligt och givande sommarvikariat inom logistik. Vi tror att du är en person med framåtanda, en positiv inställning och en vilja att alltid göra ditt bästa för att leverera hög kvalitet i ditt arbete. För att trivas hos oss ser vi gärna att du gillar att arbeta både självständigt och i team Vi ser gärna att du har en pågående eller avslutad gymnasieutbildning samt körkort och tillgång till bil om du inte bor i Kisa. Publiceringsdatum2026-04-23Kvalifikationer
B-körkort & tillgång till bil om du inte bor i Kisa.
God kunskap i Svenska i tal och skrift
Gymnasiekompetens eller under utbildning
Meriterande
Erfarenhet av lagerarbete
Erfarenhet av truckkörning
Erfarenhet av skiftarbete
TruckkortSå ansöker du
Kollektivtjänst, skiftgång samt dagtid
Tillträde: Juni 2026
Varaktighet: Tidsbegränsad anställning under 2-3 månader
Vid eventuella frågor kontakta vår HR avdelning på HR.sweden@sofidel.com
Vill du bli en del av oss? Tveka inte, skicka in dina ansökan redan idag! Vi rekryterar löpande och sista ansökningsdag är 15:e maj 2026.
Sofidel Sweden AB är ett framgångsrikt företag inom processindustrin och tillverkar mjukpapper, tissue, som sedan konverteras till färdig konsumentprodukt på plats eller hos andra konverterare inom Sverige och på den internationella marknaden. Sofidel Sweden AB ligger i Kisa, ca 5 mil söder om Linköping. Sedan sommaren 2010 ingår Sofidel Sweden AB i den italienska koncernen Sofidel som är näst störst på den europeiska tissuemarknaden med ca 7 000 anställda och en omsättning på drygt 3,1 miljarder euro. Sofidel arbetar för att främja lika rättigheter och möjligheter samt motverka diskriminering. Vi vill att våra medarbetare skall vara delaktiga i att skapa en arbetsplats som genomsyras av respekt, jämställdhet, medinflytande, arbetsglädje och utveckling. Så ansöker du
Arbetsgivare Sofidel Sweden AB
