Lagerarbetare på deltid
2026-05-04
Vi letar efter fler medarbetare till ett företag inom logistik i Malmö. Verksamheten växer och behöver nu förstärkning av personer som vill arbeta med bland annat sortering samt hantering av in- och utleveranser. Du blir en del av ett engagerat team där det finns goda möjligheter att utvecklas i din roll. Känner du att detta passar dig? Ta chansen och skicka in din ansökan! Publiceringsdatum2026-05-04Arbetsuppgifter
I rollen kommer du främst att arbeta med att hantera och sortera paket, men även delta i arbetsmoment kopplade till in- och utlastning av gods. Samtliga moment utförs manuellt, vilket innebär att arbetet stundtals är fysiskt krävande och innefattar tyngre lyft.
Arbetstiderna är förlagda till dagtid, vanligtvis mellan kl. 10:00 och 20:00, med varierande längd på passen. Vi ser gärna att du har möjlighet att arbeta cirka 3-4 dagar per vecka, där du till viss del kan anpassa ditt schema efter exempelvis studier eller annan huvudsaklig sysselsättning.
Uppdraget är tänkt att pågå under en längre period, och därför söker vi dig som har minst ett år kvar av dina studier eller en annan stabil huvudsaklig sysselsättning. Det är en fördel om du studerar på distans eller har stor flexibilitet i din vardag.
I samband med din ansökan behöver du bifoga ett intyg som styrker att du har en annan sysselsättning på minst 50 %, exempelvis studieintyg, anställningsbevis eller motsvarande dokument. Profil
Vi söker dig som känner igen dig i att vara självständig, noggrann och strukturerad. En del av jobbet sker i grupp, därmed är även teamkänslan viktig. Den här tjänsten passar dig som tycker att det är roligt att jobba fysiskt och i högt tempo. Vidare ser vi gärna att du har erfarenhet av att arbeta på lager. Vi kommer lägga stor vikt på din personlighet. I enlighet med vår kunds krav så genomför vi i denna rekryteringsprocess en bakgrundkontroll i brotts- och belastningsregistret inför en eventuell anställning.
KravprofilFyllt 18 år
En annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50% - deltidsjobb, studier, pensionär, egenföretagare, elitidrottare mm (intyg krävs)
Behärskar svenska i både tal och skrift
Körkort och tillgång till bil
Rent belastningsregister Om företaget
Denna tjänst innebär att du kommer bli anställd som konsult hos oss på OnePartnerGroup och du kommer tillbringa dina arbetsdagar hos vår kund. Som konsult hos oss har du din konsultchef som stöttar dig i att lyckas och trivas. Självklart innefattas din anställning av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension, fackliga relationer och friskvårdsbidrag, för inget är viktigare än att du känner dig trygg med din anställning hos oss. Låt oss bli din nya kollega! Vi på OnePartnerGroup jobbar med rekrytering, bemanning och utbildning och är din bästa kollega i karriären när du söker jobb. Med lokal förankring på ett 50-tal orter, från Malmö i söder till Kalix i norr, finns vi alltid nära dig.
Vad händer när du har sökt tjänsten?
I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat ditt intresse matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. I processen kommer sedan urval genom intervjuer, referenstagning och bakgrundskontroll ingå för de kandidater som utifrån matchning med tjänstens kravprofil går vidare till kommande steg.Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR. Vänligen bifoga ditt intyg på minst 50% om annan huvudsaklig sysselsättning i ansökan.För oss är det viktigt att ta del av din upplevelse när du har sökt en tjänst hos oss. Därför skickar vi ut en kort enkät när du har sökt tjänsten och när processen är avslutad. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-20
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Syd AB
211 42 MALMÖ
För detta jobb krävs körkort.
Konsultchef
Alan Amin alan.amin@onepartnergroup.se +46720757635
