Lagerarbetare & Bud
FJ Gross AB / Lagerjobb / Upplands-Bro Visa alla lagerjobb i Upplands-Bro
2025-10-22
, Järfälla
, Sollentuna
, Upplands Väsby
, Sigtuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos FJ Gross AB i Upplands-Bro
Jobbannons - Lagerarbetare & Bud
FJ GROSS AB, ett företag specialiserat på import av livsmedel, söker nu:
En medarbetare för lagerarbete och utkörning av kund beställningarPubliceringsdatum2025-10-22Dina arbetsuppgifter
Organisera och hålla ordning i lagret.
Plocka och förbereda kund beställningar.
Leverera varor till kunder på ett säkert och punktligt sätt.
Hjälpa till med lastning och lossning av varor.Kvalifikationer
Giltigt körkort (B-körkort).
Punktlig och ansvarsfull.
God lokalkännedom.
Förmåga att arbeta under stress.
Tidigare erfarenhet inom lager eller leveranser är meriterande, men inte ett krav.
Lön: Enligt överenskommelse efter intervju
Arbetstid: Hel Tid
Vid intresse,
Skicka gärna ditt CV till: jobb@fjgross.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-21
E-post: jobb@fjgross.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare FJ Gross AB
(org.nr 559275-5887)
Effektvägen 14 (visa karta
)
196 37 KUNGSÄNGEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9570122