Lagerarbetare & Bud

FJ Gross AB / Lagerjobb / Upplands-Bro
2025-10-22


Visa alla lagerjobb i Upplands-Bro, Järfälla, Sollentuna, Upplands Väsby, Sigtuna eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos FJ Gross AB i Upplands-Bro

Jobbannons - Lagerarbetare & Bud
FJ GROSS AB, ett företag specialiserat på import av livsmedel, söker nu:
En medarbetare för lagerarbete och utkörning av kund beställningar

Publiceringsdatum
2025-10-22

Dina arbetsuppgifter
Organisera och hålla ordning i lagret.
Plocka och förbereda kund beställningar.
Leverera varor till kunder på ett säkert och punktligt sätt.
Hjälpa till med lastning och lossning av varor.

Kvalifikationer
Giltigt körkort (B-körkort).
Punktlig och ansvarsfull.
God lokalkännedom.
Förmåga att arbeta under stress.
Tidigare erfarenhet inom lager eller leveranser är meriterande, men inte ett krav.

Lön: Enligt överenskommelse efter intervju
Arbetstid: Hel Tid
Vid intresse,
Skicka gärna ditt CV till: jobb@fjgross.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-21
E-post: jobb@fjgross.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
FJ Gross AB (org.nr 559275-5887)
Effektvägen 14 (visa karta)
196 37  KUNGSÄNGEN

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9570122

Prenumerera på jobb från FJ Gross AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos FJ Gross AB: