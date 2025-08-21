Lagerarbetare | Malmö
2025-08-21
Lagerarbete - Hög fart, variation och utvecklingsmöjligheter
Är du driven och trivs med att arbeta i en miljö där det alltid händer något? Vi söker lagerarbetare som gillar fart och fläkt till våra kunder i Malmö med omnejd. Som lagerarbetare får du en viktig roll i att säkerställa att material och produkter hanteras säkert, effektivt och enligt högsta kvalitet. Vi värdesätter engagemang, självständighet och ansvarskänsla - hos oss får du möjlighet att växa och utvecklas tillsammans med oss!
Arbetsuppgifter och ansvar Plockning och packning av material och produkter för kundorder och leverans.
Lastning och lossning av gods, samt intern logistik med truck.
Löpande arbete för att hålla lagret organiserat, säkert och effektivt.
Bidra till att upprätthålla god arbetsmiljö och noggrannhet i inventeringar.
Hantera dagliga utmaningar med flexibilitet och ett stort kvalitetstänk.
Körkort B och truckkort A+B är krav.
Personliga egenskaper för att lyckas som lagerarbetare Driven - Du har energi, initiativ och vilja att utvecklas och leverera hög kvalitet.
Självständig - Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och bidrar aktivt till arbetsgruppen.
Ansvarsfull - Du värdesätter struktur, ordning och säkerhet i det dagliga arbetet.
Om arbetsplatsen
Hos oss blir du en del av ett motiverat team på en modern arbetsplats där alla arbetar mot gemensamma mål. Vi erbjuder en säker och inkluderande arbetsmiljö med fokus på samarbete, kompetensutveckling och långsiktiga möjligheter. Arbetstiderna är varierande beroende på verksamhetens behov.
Rekryteringsprocess och ansökan
Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag - skicka därför in din ansökan så snart som möjligt! Vi uppmuntrar sökande med olika bakgrund och erfarenheter och ser fram emot att välkomna nya talanger till vårt lag. Välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jovi Konsult AB
(org.nr 559082-6797), https://www.jovikonsult.se/ Arbetsplats
Jovi Jobbnummer
9469212