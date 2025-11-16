Lagerarbetare för omgående start!
2025-11-16
Publiceringsdatum2025-11-16Om tjänsten
Som lagerarbetare på Pokayoke får du ett spännande arbete i en modern logistikverksamhet. Du blir en viktig spelare för våra kunders framgång, och kommer ha stora möjlighet att utveckla dina erfarenheter och kunskap.
Just nu söker vi lagerarbetare för start nu på tisdag,18e november. Uppdraget är hos vår kund i Torslanda och på heltid måndag-fredag 07:00-16:00. Uppdraget är fram till jul, 22e december.
Arbetsuppgifterna inkluderar bland annat plock och pack, inleverans, påfyllnad, sortering och containerlossning.
Vad vi söker
Vi tror att du som söker är noggrann, effektiv och har en vilja att leverera ett bra jobb. Du behöver ha goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift.
Har du tidigare erfarenhet av lager med orderplock är detta meriterande men inget krav. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och en positiv inställning. En hög arbetsmoral och viljan att lära sig kommer man långt med.
Meriterande:
Truckkort
Lagererfarenhet
Erfarenhet av automation
Välkommen med din ansökan redan idag för start är omgående!
Om Pokayoke
Pokayoke är ett kompetensbolag inom logistik med bemanning som kärnverksamhet. Vi består av logistikspecialister och med vår långa erfarenhet i branschen finns det inte en logistikutmaning vi inte stått inför. Detta är en kunskap vi nu vill dela med oss av.
Hos oss är alla lika värda. Vi tar hand om varandra och vill ständigt lära varandra och av varandra. Vi är öppna för utveckling och gör alltid vårt bästa i uppdrag och samarbeten vi jobbar med. Inställningen är det viktigaste på Pokayoke!
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2025-11-18
Detta är ett heltidsjobb.

Pokayoke AB
https://pokayoke.se/
Marcus Eriksson me@pokayoke.se
