Lagerarbetare
2026-01-23
Vi söker nu en lagerarbetare. Som lagerarbetare kommer din huvudsakliga arbetsuppgift vara att plocka, packa, förbereda och lasta ut order till kliniker, apotek och hem till patienter. Då mottagarna är beroende av våra produkter är det viktigt att det skickas i rätt tid och i rätt mängd. Naturligtvis finns det också ett inflöde frånm våra produktionsenheter ute i världen som ska hanteras, kontrolleras och placeras ut. 6 S och ständiga förbättringar är en viktig viktig bit för upprätthålla en god struktur i vårt lager.
Tillsammans skapar vi en plats där vi är glada, framgångsrika och inspirerar varandra. Det är här du kan göra ditt bästa arbete.
I vårt lager i Rosersberg kommer du att arbeta i en miljö som är ren och snygg och du ingår i en kanongrupp med 10 andra vardagshjältar. Lunchrestauranger finns i närheten och det finns en massagestol i huset samt ett årligt friskvårdsbidrag.Publiceringsdatum2026-01-23Profil
Vi söker dig med erfarenhet av lagerarbete, truckkörning och har ett giltigt truckförarbevis. Du bör vara van att arbeta självgående, vara ordningsam, noggrann och strukturerad. Goda kunskaper i svenska språket är ett krav och det är positivt om du kan kommunicera på engelska. En individ med driv och ett kreativt kritiskt tänkande som kan driva verksamheten frammåt i vårt förbättringsarbete. Andra egenskaper vi värdesätter är att du är en lagspelare som besitter en god samarbetsförmåga. Ett krav är att du ska ha fyllt 18 år.
Anställningsform
Tjänsten är en Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning. Anställningsstart enligt överenskommelse. Arbetet är på heltid, dagtid, måndag till fredag kl 8-16.30. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556171-0657) Arbetsplats
Lager Jobbnummer
9702766