2025-11-12
Har du intresse för lager och logistik samtidigt som du vill jobba tillsammans med oss för att bli branschens bästa servicebolag? Då är det kanske dig vi söker som lagerarbetare till JB i Jönköping.
Varför välja Bilia
Bilia är inte bara en arbetsplats, det är en möjlighet för dig att forma din framtid. Vi är en inkluderande organisation som inte bara värdesätter dina kompetenser utan ger dig plats att växa genom spännande utbildningar, stöttning, samarbete och bra utvecklingsmöjligheter. Här blir du en nyckelspelare i att skapa hållbara och innovativa lösningar.
Vi vill att våra medarbetare ska må bra, både på och utanför jobbet, därför har Bilia medarbetarnas framtid, hälsa och privatliv i åtanke och arbetar aktivt för att främja välmående och trygghet. Vi erbjuder bra personalrabatter och förmåner
Om tjänsten
Som lagerarbetare kommer du arbeta främst med lagerläggning, plock och utleverans samt underhåll och utveckling av lager. Du söker upp och hämtar den del som skickas ut till kund. Du kan även komma att vara behjälplig inom andra områden.
Vad vi önskar av dig
Du behöver inga förkunskaper i denna tjänst. Vi ser att du har ett utpräglat ordningssinne och kvalitetskänsla meriterande med viss kunskap om bilar och bildelar. Vi tror att du är en glad person som bidrar med positivitet till vårt familjära team. Vidare behärskar du svenska flytande i tal och skrift samt krav på B-körkort med manuell växling. Meriterande med truckkort, kategori A-B.
Anställningsform, omfattning, placeringsort
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med provanställning i sex månader. Placering är på JB i Jönköping.
Urvalsarbetet sker löpande och därför vill vi gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt. Då vi arbetar för en jämnare könsfördelning ser vi gärna kvinnliga sökande till den här tjänsten.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
https://www.bilia.se/
Sebastian Nilsson sebastian.nilsson@jb-bildemo.se 010-497 59 27
