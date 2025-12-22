Lagerarbetare (10 mån temp. tjänst)
Epiroc is a leading productivity partner for the mining, infrastructure and natural resources industries. With
cutting-edge technology, Epiroc develops and produces innovative drill rigs, rock excavation and construction
equipment, and provides world-class service and consumables. The company was founded in Stockholm,
Sweden, and has passionate people supporting and collaborating with customers in more than 150 countries.
Learn more at www.epirocgroup.com.
Vill du vara med och forma framtidens lagerflöden? För en tidsbegränsad tjänst om cirka 10 månader söker vi nu engagerade operatörer till vårt lager i Fagersta. Här får du en viktig roll i ett sammansvetsat team där du är med och säkerställer effektiva och kvalitativa leveranser till kunder världen över.
Allt börjar med människor. Människor som du.
Bli en del av vårt team
Hos Epiroc i Fagersta får du chansen att bidra till framtidens hållbara lösningar för gruv- och anläggningsindustrin. På vårt Distributionscenter (DC) blir du en viktig del av ett dedikerat team som tillsammans säkerställer höga standarder för effektiva lagerflöden, samtidigt som vi skapar en trygg arbetsmiljö där vi trivs och har roligt. Vi värdesätter kommunikation, öppenhet och personligt ansvar och stöttar varandra i vårt gemensamma uppdrag - att säkerställa ett säkert, hållbart och effektivt DC.
Vi har ett strukturerat och fokuserat värderingsarbete bland annat inom inkludering och mångfald som är vägledande i våra beslut och hur vi agerar.
Ditt uppdrag
Detta är en tidsbegränsad tjänst om cirka 10 månader, med start omgående.
Som operatör på vårt DC kommer du att ha en betydelsefull roll i vårt team och bidra till ett effektivt och hållbart lagerflöde. Dina huvudsakliga ansvarsområden innebär att plocka och packa produkter enligt kundorder, både för hand och med hjälp av truck. Det är ett rörligt arbete så du bör trivas med att arbeta med kroppen, men vi använder lyfthjälpmedel för tyngre lyft.
Arbetet är omväxlande och innebär många samarbeten med kollegor på olika stationer, men du förväntas också arbeta självständigt och ta ansvar för att ordrarna levereras med hög kvalitet och inom bestämd tidsram. Du ansvarar även för att identifiera och rapportera avvikelser samt bidrar till att ständigt förbättra arbetsprocesserna tillsammans med ditt team.Publiceringsdatum2025-12-22Profil
Vi söker dig som har erfarenhet av lagerarbete och som trivs med att ta ansvar och bidra till ett gott samarbete i teamet. Du är noggrann, strukturerad och har lätt för att ta egna initiativ - egenskaper som hjälper dig att navigera i en vardag där tempot kan variera och arbetsuppgifterna snabbt kan skifta. Vi tror också att du har förmåga att hitta lösningar tillsammans med ditt skiftlag och andra avdelningar, för att leverera i tid och med fokus på säkerhet och kvalitet. Truckkort A+B är ett plus.
För denna tjänst krävs att du:
* är tillgänglig för start omgående, och ca 10 månader framåt
* är bekväm med fysiskt arbete och klarar av arbete på höga höjder
* är van att arbeta med digitala verktyg och system (gärna med erfarenhet av M3 och Extend)
* kan kommunicera obehindrat på svenska, i både tal och skrift
* har B-körkort
Placering och övrigt
Denna position är placerad i Fagersta, Sverige. Arbetstiderna är förlagda till dagtid med möjlighet till flextider.
Livet på Epiroc
När du blir en del av Epiroc kan du förvänta dig en atmosfär av kreativitet, innovation och mångfald. Du kommer att vara en del av en grupp skickliga och hjälpsamma kollegor som alla lever efter våra kärnvärden: samarbete, engagemang och innovation. Vi arbetar i en global miljö med över 113 nationaliteter.
Förutom att vi har en kultur som kännetecknas av utveckling i kombination med en bra balans mellan arbete och fritid, finns det några saker som gör oss lite extra stolta över att arbeta på Epiroc:
* Globala karriärmöjligheter.
* Epiroc University, för din egen kompetensutveckling.
* Samhällsengagemang.
* Förmånspaket, som bland annat inkluderar bonus.
Ansökan och kontaktinformation
Vi uppmuntrar dig att skicka in din ansökan så snart som möjligt via vår karriärsida. Sista ansökningsdag är den 7 januari 2026. Ansökningar granskas löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
För frågor om tjänsten, välkommen att kontakta:
Rekryterande chefer: Daniel Nordström, Flödeschef DC, daniel.nordstrom@epiroc.com
,
eller Jonna Ekegren, Flödeschef Distributionscenter, jonna.ekegren@epiroc.com
Rekryteringsspecialist: Lisa Ström lisa.strom@epiroc.com
, +46761032813.
Vänligen observera att vi inte kan hantera ansökningar som skickas in via e-post. Ersättning
