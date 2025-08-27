Lagerarbetare - Timvikariat
Nu söker vi timanställda lagerarbetare till vårt lager för läkemedelsnära produkter i Skövde.
Varmt välkommen med din ansökan!
Område Lager och distribution är en del av Försörjningsförvaltningen som ansvarar för logistik och försörjning av varor och tjänster till alla VGR:s verksamheter. Publiceringsdatum2025-08-27Dina arbetsuppgifter
Som lagerarbetare arbetar du med att förse våra kunder med läkemedelsnära produkter genom hantering och distribution av inkomna beställningar. Det innebär i huvudsak arbete med plock och paketering samt truckkörning.
Arbetet är förlagt till både dag- och kvällstid.
För att lyckas i rollen som lagerarbetare behöver du:
skapa bra relationer till kund och arbetskamrater genom ett gott bemötande
vara noggrann och kvalitetsmedveten
vara flexibel under en föränderlig arbetsdag
visa intresse, vilja och engagemang till att utföra ett bra arbete
kunna arbeta både självständigt och i samarbete med andra.
Du har godkänd gymnasieutbildning alternativt en pågående, och din IT-kunskap är grundläggande; du kan använda smartphone, mejla och söka information på nätet. Du kommunicerar väl på svenska, då du kommer att ha dialog med dina arbetskamrater samt följa skriftliga och muntliga arbetsinstruktioner. Du kommer under din arbetsdag att stå och gå mycket samt ibland lyfta tungt.
Truckkort samt erfarenhet av lagerarbete/logistik/distribution är meriterande.
Du behöver kunna arbeta skift (dag- och kvällstid) och du behöver vara över 18 år för att arbeta hos oss.
Vårt erbjudande
Vi erbjuder dig en utvecklande arbetsplats där du får introduktion, utbildning och bra anställningsvillkor. Här kan du läsa mer om fördelar och förmåner som ingår i din anställning i Västra Götalandsregionen: Dina förmåner som anställd i VGRÖvrig information
Vi hanterar ansökningarna löpande och kommer även att genomföra kortare intervjuer via teams inför slutliga intervjuer. Frågor om tjänsten hanteras av Filip Rosén, enhetschef.
Vi ser fram emot din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
