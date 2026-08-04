Lageransvarig inom Produktion - Bromma
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2026-08-04
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Lageransvarig inom Produktion | Bromma
Vill du ta ansvar för ett lager där ingen dag är den andra lik?
För en konfidentiell kund inom mäss- och eventbranschen söker vi en Lageransvarig inom Produktion till verksamheten i Bromma.
Det här är inte ett traditionellt lagerjobb. Du ansvarar för lagret samtidigt som du deltar i produktion, montage och utveckling av arbetssätt. Rollen passar dig som vill ha ett varierat arbete med stort eget ansvar.
Du blir den första personen i ett växande lager- och produktionsteam och får möjlighet att påverka hur verksamheten utvecklas framåt.
Om rollenDu ansvarar för företagets lager och arbetar nära projektledarna för att säkerställa att rätt material finns på rätt plats i rätt tid.Publiceringsdatum2026-08-04Dina arbetsuppgifter
Ansvara för in- och utgående gods
Lasta, lossa och packa material inför mässor och event
Boka transporter och hantera returer
Köpa in emballage och förbrukningsmaterial
Hämta och lämna material hos kunder och leverantörer
Delta i enklare produktion och snickeriarbeten
Medverka vid montage och demontering
Bidra till att utveckla lager och arbetsprocesser
Resor inom Sverige och Europa förekommer under vissa perioder.
Vem är du?Du är en ansvarstagande och praktiskt lagd person som trivs med ett omväxlande arbete. Du arbetar självständigt, gillar ordning och ser lösningar där andra ser problem.
Vi tror att du har erfarenhet från lager, logistik, montage, produktion eller liknande praktiskt arbete. Erfarenhet från mäss- eller eventbranschen är meriterande men inget krav.
Vi söker dig som harB-körkort (krav)
Erfarenhet av lager, logistik, produktion eller montage
Goda kunskaper i svenska och engelska
Truckkort för motviktstruck är meriterande
Vi erbjuder
Du blir en del av ett väletablerat företag inom mäss- och eventbranschen där du får en bred roll med stort eget ansvar och goda möjligheter att påverka verksamhetens utveckling. Här råder korta beslutsvägar, högt engagemang och ett nära samarbete mellan kollegorna.
Övrig informationPlacering: BrommaOmfattning: HeltidTillträde: Enligt överenskommelse
Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan redan idag.
Rekryteringen sker konfidentiellt. Mer information om företaget lämnas längre fram i processen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559064-9207)
Odengatan 40 (visa karta
)
113 51 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kraftsam R&B Jobbnummer
10020803