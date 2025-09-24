Lageradministratör
2025-09-24
Vi söker en lageradministratör till myndighet i Stockholm.
Detta är ett konsultuppdrag.
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Administratören i logistikgruppen ansvarar för att stödja den dagliga driften av lagret. Rollen innebär att hantera administrativa och ekonomiska uppgifter kopplade till lagerhantering samt att bidra vid lagerinventeringar och fysisk hantering av reservdelar och material.Publiceringsdatum2025-09-24Dina arbetsuppgifter
Hantera orderin- och utleveranser till lagret.
Utföra lagerförflyttningar och liknande i systemet Agresso.
Hantera fakturor och ekonomiarbete i Agresso.
Vid behov ta emot och förvalta reservdelar och material som finns på lagret.
Bidra vid årlig fysisk inventering och registrering i Agresso.
Krav (OBS, obligatoriska)
Flytande svenska i tal och skrift.
Minst 5 års erfarenhet av administrationsarbete inom logistik, där man har hanterat kunder och leverantörer. Minst 5 års erfarenhet av lagerarbete. Erfarenhet från minst 5 tidigare uppdrag av att ha arbetat med och ta fram rutiner/regler och processer för arbeten inom lagerverksamhet.
God vana av PC samt tillhörande office-program
Meriterande
Inneha truckkort. Minst 3 års erfarenhet av IT systemet Agresso eller likvärdigt lagersystem. Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Centio Consulting Group AB
(org.nr 559153-2907), http://www.Centio.se Arbetsplats
Centio Kontakt
Asmaa Khosravi asmaa.khosravi@centio.se 0791023843 Jobbnummer
9524163