Lager & logistikansvarig
AB Rååpress & Co / Lagerjobb / Åstorp Visa alla lagerjobb i Åstorp
2026-02-04
, Bjuv
, Klippan
, Ängelholm
, Helsingborg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AB Rååpress & Co i Åstorp Publiceringsdatum2026-02-04Om företaget
Vi på AB Rååpress & Co utvecklar och driver varumärken inom självhushållning, där huvudinriktningen är att erbjuda högkvalitativa produkter för tillverkning av äppelmust, cider och andra drycker via e-handel. Vi är stolta över att erbjuda robusta, användarvänliga och prisvärda maskiner och förpackningslösningar till både privatpersoner och musterier i hela Norden. Hos oss står kvalitet och kundservice i fokus.
Om rollen
En stor del av rollen är operativ och innefattar all lagerhantering, såsom plockning, packning och orderhantering. Därtill innefattas strategiskt arbete i form av att bland annat upprätta rutiner, optimera arbetssätt samt ansvara för eventuell lagerpersonal. Målet är att bedriva ett lager som har effektiva varuflöden, där kvalité står i fokus. En viktig del i arbetet är vara delaktig i att hitta frakter till konkurrensmässiga priser med hög kvalité som passar bra till våra produkter och optimera packningen för lägsta kostnad. Till detta arbete innefattas även kontakt med fraktbolag.
• Operativt lagerarbete (inkommande gods, registrera inleveranser, genomföra kvalitetskontroll, plocka, packa, skicka ut varor enligt kundorder, hantera returer)
• Logistik och frakter (finna frakter med hög kvalité till ett konkurrensmässigt pris, boka frakter, kontakt med transportörer, dokumentation)
• Skapa effektiva och säkra rutiner och arbetssätt för in- och utleveranser
• Uppföljning och utveckling (rutiner, KPI:er, inventering)
• Hantera frågor om leveranser, spårning och förseningar från kunder
• Ansvara för inköp av material till lagerhanteringen
• Ansvara för planering, koordinering och arbetsmiljö av lagerpersonal vid behovProfil
Vi söker dig som är självgående och effektiv och som ständigt är nyfiken på att utveckla lager och logistikverksamheten hos oss. Därtill är du noggrann och kvalitetsmedveten, med fokus på att säkerställa att varje leverans är korrekt och professionellt hanterad.
Våra varumärken har en tydlig variation i säsong, vilket gör att orderflödet skiljer sig åt. Du behöver därför kunna hantera perioder med mycket kundorders, och ett högt tempo samt perioder med mindre kundorders - där arbete på förbättringar då förberedande arbete, i form av planering och effektiviseringar görs. Vi värdesätter en lagspelare som har ett tydligt operativt driv, och som tillsammans med oss vill skapa en effektiv verksamhet där vi har roligt på jobbet!Kvalifikationer
• Giltigt truckkort
• B-körkort
• God datorvana
Meriterande:
• Tidigare arbetslivserfarenhet från lager eller som lageransvarig
• Tidigare erfarenhet av fraktbokningar, både till kunder inom B2B och B2C
• Tidigare erfarenhet av kontakt med slutkund
Vi erbjuder
En utvecklande roll med stort ansvar, där du får möjlighet att påverka verksamheten i ett växande företag. Hos oss blir du en del av ett engagerat team, där vi hjälps åt och försöker bli lite bättre varje dag. Vi erbjuder konkurrenskraftiga villkor och en vardag där kvalitet och kundfokus står i centrum i en familjär arbetsmiljö.
Tjänsten
• Placering: Åstorp
• Tjänstgöringsgrad: Heltid
• Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse
Vi sätter stort värde vid personliga egenskaper och ett intresse för rollen, så tveka inte att söka tjänsten! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06
E-post: edvin.nilsson@raapress.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan lageransvarig". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Rååpress & Co
(org.nr 559147-0504), https://raapress.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Edvin Nilsson edvin.nilsson@raapress.com Jobbnummer
9723224