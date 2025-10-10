Lager 157 söker butikschef - Göteborg
LAGER 157 SÖKER BUTIKSCHEF - KÅLLERED, GÖTEBORG
Vill du leda ett starkt team och göra skillnad i en fartfylld miljö där kundmötet alltid står i fokus?
Lager 157 är en snabbväxande svensk butikskedja med över 85 butiker i Sverige, Norge, Finland, Danmark och Tyskland - och fler på gång. Vi fokuserar på denim och basplagg till riktigt bra priser och drivs av värderingar som enkelhet, effektivitet och att alltid leverera över förväntan.
Nu söker vi en engagerad Butikschef till butiken i Kållered - en viktig roll i vår fortsatta expansion!
OM ROLLEN
Som butikschef hos oss har du en central roll i att skapa en butik som levererar på både upplevelse och resultat. Du leder, coachar och motiverar teamet framåt - alltid med målet att skapa den bästa kundupplevelsen och stark försäljning. Rollen innebär fullt ansvar för butikens dagliga drift, personal, budget och utveckling.
DITT UPPDRAG
* Driva butiken enligt Lager 157:s koncept och rutiner
* Nå försäljningsmål och utveckla butikens nyckeltal
* Ha personalansvar - rekrytering, utveckling och arbetsmiljö
* Säkerställa rätt bemanning och kontrollera personalkostnader
* Upprätthålla butikens visuella uttryck och kampanjplan
* Vara en förebild som speglar Lager 157:s kultur och värderingar
* Skapa en välkomnande, aktiv och inspirerande butiksmiljö
VI SÖKER DIG SOM
* Har minst tre års erfarenhet av en ledande roll inom detaljhandeln
* Har ett prestigelöst och entreprenöriellt ledarskap med stark egen drivkraft
* Trivs med att jobba fysiskt, nära både kund och team
* Har god organisatorisk förmåga och gillar struktur och uppföljning
* Behärskar svenska i tal och skrift - fler språk är ett plus
* Du rapporterar till regionchef och arbetar i ett bolag med korta beslutsvägar, stark framåtanda och högt tempo.
Vill du bli en del av Lager 157 och driva en butik där både människor och resultat står i centrum? Sök idag - vi intervjuar löpande!
I samband med denna rekrytering samarbetar Lager 157 med Retail Recruitment. Frågor besvaras av ansvarig rekryteringskonsult, Malin Niklasson.
Varmt välkommen med din ansökan!
Lager 157 är en växande svensk butikskedja som fokuserar på Denim och Basics. Vi har över 85 butiker samt webshop i Sverige, Norge, Finland, Danmark & Tyskland. Vi älskar att mötas på riktigt och tycker om att överraska. Vi arbetar hårt för att skapa bästa värde för pengarna till våra kunder.
