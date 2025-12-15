Lagbas
2025-12-15
Kyrkogårdsförvaltningen i Södertälje pastorat ansvarar för skötsel och underhåll av pastoratets kyrkogårdar och begravningsplatser.
Vi söker nu Lagbasar inom området kyrkogårdsskötsel. Vi lägger mycket fokus på vi-känsla och samarbete och värnar om en god arbetsmiljö. Bemötande och respekt är viktiga ledord i arbetet på en kyrkogård där man möter många människor, som ofta befinner sig i en utsatt situation.
Kyrkogårdsförvaltningens största fokus ligger på att ge den bästa servicen till kyrkogårdens besökare. Du som söker ska gilla att arbeta utomhus i alla väder och vara beredd på omprioriteringar i samband med väderförhållanden. Du kommer att agera som Lagbas i ett arbetslag och ansvara för den dagliga styrningen, utifrån Teamledarens långsiktiga planering.
Vi räknar med att du är en god representant för kyrkogårdsförvaltningen, vilket ställer krav på ett professionellt bemötande gentemot dina medarbetare och besökare till kyrkogårdarna.Arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att bestå av trädgårdsskötsel såsom gräsklippning, ogräsbekämpning, bevattning, plantering, häckklippning mm. En del lokalvård kan också ingå i arbetsuppgifterna. Du kommer att vara den som fördelar ut arbetsuppgifterna i arbetsgruppen samt ger stöd när det gäller instruktioner avseende arbete och maskiner. Du kommer att ha ett nära samarbete med din Teamledare. Arbetet innefattar även samarbete mellan övriga arbetsgrupper inom Grönyteskötsel.
Arbetsuppgifter utanför säsong kan variera. Exempel på uppgifter är lövblåsning, snöröjning, underhåll och renovering av kyrkogårdsutrustning, underhåll av redskap och förrådsutrymmen, fastighetsnära skötsel, utvecklingsarbete och planering tillsammans med övriga Lagbasar och Teamledare.
Kvalifikationer och krav
Goda kunskaper i tal och skrift i det svenska språket. Utbildning inom trädgårdsskötsel motsvarande gymnasial nivå eller högskola. Praktisk erfarenhet inom kyrkogårdsskötsel, begravningsverksamhet eller park/mark- och anläggningsarbete. God maskinvana och erfarenhet av arbete med trädgårdsmaskiner. Bra fysik och god hälsa. Van att använda mobil som ett arbetsverktyg Meriterande med erfarenhet av att köra med släpvagn. Bidra med god arbetsmoral och samarbete med arbetskollegor. Förmåga att skapa tydlighet och ge stöd till övriga kyrkogårdsarbetare i arbetsgruppen. Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.
Vi erbjuder dessutom
- en arbetsgivare med fokus på god arbetsmiljö och säkerhet
- en arbetsgivare som aktivt arbetar med utveckling och gillar nytänkande
- en arbetsgivare som har friskvårdstimme och friskvårdsbidrag
- ett varierande arbete i en spännande miljö
Arbetstider
- Arbetstider är måndag - fredag kl. 07:00 - 16:00.
- Helgtjänstgöring på AllhelgonahelgenÖvrig information
- Intervjuer kommer att ske under hela ansökningsperioden
- Utdrag från brottsregistret kommer att begäras ut. Ersättning
månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/883". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Södertälje Pastorat
(org.nr 252003-0707) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Södertälje pastorat, Kyrkogårdsförvaltningen Kontakt
Liv Jansson 08-55091363 Jobbnummer
9645680