Lackerare till Norrlands Bil!
2026-02-09
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
Har du ett intresse för bilar, sinne för form och är händig? Till vår toppmoderna skadeverkstad i Skellefteå söker vi nu en lackerare att ansluta till gemenskapen i teamet.På Tjärnvägen 10A, bara på andra sidan vägen från Norrlands Bils huvudkontor, ligger den helt nybyggda, väl genomtänkta och toppmoderna skadeverkstaden. Som lackerare hos oss ingår du i ett team av totalt 16 hjälpsamma och mycket kompetenta skadetekniker, lackerare och kundmottagare som alla hjälps åt att varje dag utvecklas, ha roligt och leverera det bästa till kund.
I en bransch under snabb utveckling och högt ställda krav vill vi vara ledande inom service och kvalitet vilket innebär att vi tillsammans med våra bilmärken satsar hårt på att kontinuerligt utveckla och utbilda dig som vår medarbetare till att hela tiden nå nya kompetensnivåer. Att arbeta hos oss ska präglas av arbetsglädje och goda möjligheter till utveckling, så väl inom din roll som i hela koncernen. Publiceringsdatum2026-02-09Om tjänsten
Som lackerare arbetar du med krockskadade bilar genom att återställa lackskikt på fordon med skador och lackdefekter. Du bearbetar karosser och detaljer så att lacken får så liknande kulör och yta som innan skadan skedde. Du söker självständigt efter information och reparationsmetoder, detta har en avgörande betydelse för att kunna leverera reparationer med hög kvalitet.
Vem är du?
Vi söker dig som delar våra värderingar där kunden är i fokus, laganda, ärlighet och personligt engagemang. Vi ser dessa ledord som en viktig kompass för hur vi ska vara och på vilket sätt vi uppnår de mål som finns för vår verksamhet. Vårt mål är att kunderna skall vara utomordentligt nöjda efter ett besök hos oss.
För att passa i rollen har du:
- B-körkort
- Fordonstekniskt intresse eller intresse för bilar
- En praktiskt lagd ådraDet är meriterande ifall du har tidigare erfarenhet av liknande yrke, ex. industrilackering, målare, m.m. Det viktigaste för oss är inte utbildning utan att du är intresserad och nyfiken och vill lära dig mer om yrket. Tillsammans lägger vi upp en introduktions-och utbildningsplan som passar dina erfarenheter. Då bilarnas utrustning blivit mer avancerad ser vi modernt tekniskt kunnande som meriterande.
Som person är du noggrann och ansvarstagande med stort tålamod och sinne för form. Du trivs med att jobba i en självständig roll men du är samtidigt också en självklar lagspelare. Är du dessutom serviceinriktad och en glad och social person så kommer du att passa in mycket bra hos oss.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Information & kontaktStart: snarast enligt överenskommelseOmfattning: heltidArbetstider: dagtid, vardagar 7-16Placeringsort: Skellefteå
För frågor och/eller intresseanmälan kontakta Verkstadschef Erika Lundmark +46910715883
Sista ansökningsdag är 3/3. Vi utvärderar ansökningarna löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag.Välkommen in med din ansökan!
Tre föregångare som slagit ihop sina styrkor. Norrlands Bil är summan av tre parallella framgångshistorier. Skellefteå Bil startade i Skellefteå 1944, Müllers i Luleå 1946 och Bil-City i Kiruna 1961. I vår gemensamma berättelse hittar vi några av milstolparna i utvecklingen av personbilen. I samma takt som Volkswagengruppen utvecklades till ett flertal världsledande bilmärken, växte de båda familjeföretagen till föregångare i Västerbotten och Norrbotten.
Idag är vi totalt ca 380 medarbetare i de tre bolagen Norrlands Bil Sverige AB (personbilar), Norrlands Bil Tunga Fordon AB (lastbilar) samt Service AB (fastighet & ekonomi). Vi finns fördelade på sju orter i från Skellefteå i söder till Kiruna i norr och har en omsättning på ca 1,5 miljard.
Då bilbranschen utvecklas i rask takt innebär det att vi också måste utveckla människorna bakom tekniken, och vara mån om den viktigaste resurs vi har- våra medarbetare! Att arbeta på Norrlands Bil ska kännetecknas av arbetsglädje och goda möjligheter till vidareutbildning, dels inom de olika bilmärkena och Scania men även för övriga tjänster internt. Våra generalagenter från Scania-och Volkswagenkoncernen erbjuder och samordnar utbildningar så vi säkerställer att vi följer med i utvecklingen. Vill du vara med på resan? Ersättning
