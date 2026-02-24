Lackerare till Laxå Special Vehicles
Om tjänsten
Är du en erfaren lackerare som letar efter en ny utmaning? Har du ett öga för detaljer, är noggrann och brinner för kvalitet? Då är det dig vi söker!
I rollen som lackerare kommer du att cirkulera mellan olika stationer som förbehandling, spackling, slipning, grundlackering och topplackering. Metoden som används är våtlackering. Kvalitetskontroll och dokumentation är även arbetsuppgifter som ingår i den dagliga verksamheten. På avdelningen finns två lackboxar samt nya omklädningsrum och lunchrum.
På Laxå Special Vehicles erbjuds varierade och utmanande arbetsuppgifter i en verksamhet som växer och utvecklas. Här får du också möjlighet att utvecklas!
Starten för tjänsten är omgående eller enligt överenskommelse. Arbetstiderna är förlagda till tvåskift.Om företaget
Laxå Special Vehicles med sina 180 anställda verkar inom specialanpassade lastbilshytter och chassier. Företaget strävar efter att alla anställda ska kunna utföra sitt uppdrag i en säker och trygg arbetsmiljö, med gott arbetsklimat där medarbetare och ledare arbetar tillsammans för att uppnå det.
LSV är en del av omställningen som pågår mot hållbara transporter, där de ligger i framkant för att klara framtidens utmaningar. I företagskulturen finns en tydlig utgångspunkt och vision om att vara en kompetent fordonsleverantör som överträffar kundens förväntningar. Laxå Special Vehicles kännetecknas som lösningsfokuserade, kvalitetsmedvetna, och drivs av ett ständigt pågående utvecklingsarbete.Profil
Vi söker dig som gillar att arbeta med händerna, ser detaljer och som tycker om att se resultat av ditt arbete. Du vill vara en del av ett team där alla bidrar. Säkerhetstänk kommer naturligt för dig och du ställer höga krav på kvalitet.
För att passa in i rollen ser vi att du har kunskap/erfarenhet och intresse av våtlackering, övrig ytbehandling, spackling, slipning, blästring eller likvärdigt. Du har gymnasieutbildning, gärna inom relevant område.
Meriterande:
• Kunskap om allmän verkstadstillverkning
• Erfarenhet av lackering inom fordonsindustrin
• Boende i närområdet
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett har sedan 1986 hjälpt tusentals personer inom industribranschen att hitta sitt drömjobb.
Våra kunder finns i hela Sverige och Norge och främst inom tillverkande industri och verkstadsindustri. Vi arbetar med ett brett utbud av tjänster, både för kollektivanställda och tjänstemän.
Tack vare långsiktigheten i våra uppdrag har många en tryggad anställning på Ikett. Detta har lett till att flera anställda har jobbat hos Ikett i 20+ år. Under den tiden har de fått utvecklas, testa flera uppdrag med en trygg arbetsgivare i ryggen. Ofta är målsättningen att det ska leda till anställning hos kund.
På Ikett finns det möjlighet att arbeta lokalt i ditt närområde, men även spännande resejobb i hela Sverige och Norge för dig som vill ut på resande fot.
Hos oss får du:
Engagerad personal genom hela rekryteringsprocessen som även har kontakt med dig när du börjar jobba hos vår kund.
Trygghet där vi värnar om din säkerhet på arbetsplatsen.
Möjlighet till utveckling.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
